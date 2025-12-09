RSF：2025年全球67名記者遇害 以色列占逾4成

快訊

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導

無國界記者組織（RSF）今天表示，以色列連續3年成為殺害記者人數最多的國家。今年度全球遇害記者計67名，以軍造成的占43%，有29名巴勒斯坦記者本年度內在加薩遭以軍殺害。

法新社報導，總部設於巴黎的「無國界記者組織」在年度報告中指出，2025年全球被殺記者共計67人，較2024年增加1人。

「無國界記者組織」報告說，以色列軍隊造成的記者死亡人數占總數的43%，成為「記者最大的敵人」。這份報告記錄了自2024年12月起的12個月內，全球記者死亡人數。。

最致命的一次攻擊發生於今年8月25日加薩南部一家醫院，在所謂「雙重打擊」行動中，共造成5名記者罹難，包括路透社和美聯社的兩名撰稿人。

RSF的數據顯示，自2023年10月加薩衝突爆發以來，已有近220名記者遇害，以色列已連續3年名列殺害記者人數最多的國家。

此外，RSF年報也指出，2025年是墨西哥近3年來最致命的一年，共有9名記者遇害，儘管左翼總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）承諾要保護記者安全。

戰火持續的烏克蘭，今年有3名記者喪生；蘇丹有4名，也成為全球記者最危險的地區之一。

無國界記者組織的報告也統計了全球因工作而被監禁的記者人數，數據顯示，中國有121人、俄羅斯有48人、緬甸有47人，他們是壓制記者最嚴重的國家。

報告稱，截至2025年12月1日，統計全球47個國家，共有503名記者被拘留。

日本有三大地震危險帶 東京直下地震大敵是火災

日本東北地方8日深夜發生芮氏規模7.5強震，數十人受傷，一周內日本海溝與千島海溝有1%機率發生規模8以上巨大地震，不排除和311一樣。加上南海海槽及首都直下型地震，這是日本30年內發生巨大地震機率最高、災情會最慘重的三大地帶。日本近期將公布首都直下型地震的新版災情預測，聯合報數位版帶你了解，為何推估三分之二罹難者葬身火場，以及日政府不定期公布「被害想定」的用意。

邊境戰火再起 泰空襲柬逾40萬人撤離 川普和平協議瀕破裂

泰柬兩國連兩天發生邊境衝突，互控對方開火，泰軍8日更派戰機空襲柬埔寨，至少一名泰國軍人、四名柬埔寨平民喪生，約40萬人撤...

大選前緬軍轟炸實皆省茶館 18平民慘死

村民和緬甸獨立線上媒體昨天表示，緬甸軍方上週對實皆省（Sagaing）地區一家茶館發動空襲，造成至少18名平民死亡，另有...

全民皆兵可行？國家社會沒共識，大量徵兵將致戰略錯誤

是否應實施「全民皆兵」或「女性義務役」，成為社會高度關注的議題。

澳洲禁16歲用社群 科技界憂各國跟進

科技公司擔心澳洲的社群禁令會擴張到其他國家！澳洲近日禁止16歲以下的兒少使用社群軟體，是全球首創。科技公司批評這會讓澳洲…

駐北韓俄羅斯大使逝世 金正恩發唁電給普丁致意

駐北韓俄羅斯大使馬歇各羅日前過世，北韓領導人金正恩向俄羅斯總統普丁發送唁電表達哀悼之意，並提到，馬歇各羅於近30年來為了...

