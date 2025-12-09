快訊

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

聽新聞
0:00 / 0:00

大選前緬軍轟炸實皆省茶館 18平民慘死

中央社／ 曼谷9日綜合外電報導
緬甸軍方上週對實皆省（Sagaing）地區一家茶館發動空襲。 美聯社
緬甸軍方上週對實皆省（Sagaing）地區一家茶館發動空襲。 美聯社

村民和緬甸獨立線上媒體昨天表示，緬甸軍方上週對實皆省（Sagaing）地區一家茶館發動空襲，造成至少18名平民死亡，另有20人受傷。

這是近期主要針對武裝親民主力量，頻繁且致命空襲的最新一起。

緬甸將於本月稍晚舉行選舉。

自2021年2月1日軍方從翁山蘇姬民選政府手中奪權以來，緬甸一直處於動盪之中。在和平示威遭武力鎮壓後，許多反對軍政府的人拿起武器，以致國內大片地區陷入衝突。

這起新攻擊發生在12月5日晚上8時許，地點在距離緬甸第2大城市瓦城約120公里的德巴因（Tabayin）馬亞坎（Mayakan）村。

趕往現場協助受害者的村民告訴美聯社，當時茶館內有數十人聚集觀賞電視播放的緬甸對菲律賓足球賽，死者包括一名5歲兒童和兩名教師。

緬甸的茶館性質類似西方的社區咖啡館，人們在這裡一邊喝甜茶，一邊聚會、聊天、用餐，維持社區生活聯繫。

受訪的這名村民因害怕被軍方逮捕而要求匿名，他說，戰機投下的兩枚炸彈在空襲警報響起後不久爆炸，茶館內許多人因為沒時間躲避而喪生，茶館附近的20多棟房屋也受損。

他還說，襲擊地區近期並未發生戰鬥，儘管實皆省是抵抗軍政府的重要據點。

為了收復領土，軍政府在預定12月28日舉行的選舉前，加強對武裝親民主的「人民防衛部隊」（People'sDefense Force）以及少數民族民兵的空襲。

軍方尚未宣布該地區的任何襲擊行動。

村民說，部分居民6日為遇難者舉行葬禮後逃離村莊，留下的人正在挖掘防空洞。

包括緬甸線上新聞服務Myanmar Now在內的獨立媒體，都發布了據稱顯示空襲後景象的照片與影片。

緬甸

延伸閱讀

宏都拉斯大選阿斯夫拉領先 納斯拉亞批選舉遭竊

KK園區1178名中國籍電詐嫌犯 經泰國押解回陸

川普斡旋和平協議瀕臨破裂！泰國空襲柬埔寨邊境 出動F-16戰機支援

緬甸軍政府選舉 民團籲拒絕承認並依法保障庇護者

相關新聞

全民皆兵可行？國家社會沒共識，大量徵兵將致戰略錯誤

是否應實施「全民皆兵」或「女性義務役」，成為社會高度關注的議題。

紐西蘭最大軍艦11月初穿越台海 與「成功艦」相遇照罕見曝光

紐西蘭海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）11月初罕見地通過敏感的台灣海峽。路透9日報...

日本在台灣周邊打造「飛彈群島」！距台110公里與那國島成最前線核心

彭博資訊報導，日中關係惡化至十年來最高點之際，日本正著手推動40年來最大規模的軍事建設，在台灣鄰近海域加速建構沿琉球群島...

大選前緬軍轟炸實皆省茶館 18平民慘死

村民和緬甸獨立線上媒體昨天表示，緬甸軍方上週對實皆省（Sagaing）地區一家茶館發動空襲，造成至少18名平民死亡，另有...

澳洲禁16歲用社群 科技界憂各國跟進

科技公司擔心澳洲的社群禁令會擴張到其他國家！澳洲近日禁止16歲以下的兒少使用社群軟體，是全球首創。科技公司批評這會讓澳洲…

駐北韓俄羅斯大使逝世 金正恩發唁電給普丁致意

駐北韓俄羅斯大使馬歇各羅日前過世，北韓領導人金正恩向俄羅斯總統普丁發送唁電表達哀悼之意，並提到，馬歇各羅於近30年來為了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。