大選前緬軍轟炸實皆省茶館 18平民慘死
村民和緬甸獨立線上媒體昨天表示，緬甸軍方上週對實皆省（Sagaing）地區一家茶館發動空襲，造成至少18名平民死亡，另有20人受傷。
這是近期主要針對武裝親民主力量，頻繁且致命空襲的最新一起。
緬甸將於本月稍晚舉行選舉。
自2021年2月1日軍方從翁山蘇姬民選政府手中奪權以來，緬甸一直處於動盪之中。在和平示威遭武力鎮壓後，許多反對軍政府的人拿起武器，以致國內大片地區陷入衝突。
這起新攻擊發生在12月5日晚上8時許，地點在距離緬甸第2大城市瓦城約120公里的德巴因（Tabayin）馬亞坎（Mayakan）村。
趕往現場協助受害者的村民告訴美聯社，當時茶館內有數十人聚集觀賞電視播放的緬甸對菲律賓足球賽，死者包括一名5歲兒童和兩名教師。
緬甸的茶館性質類似西方的社區咖啡館，人們在這裡一邊喝甜茶，一邊聚會、聊天、用餐，維持社區生活聯繫。
受訪的這名村民因害怕被軍方逮捕而要求匿名，他說，戰機投下的兩枚炸彈在空襲警報響起後不久爆炸，茶館內許多人因為沒時間躲避而喪生，茶館附近的20多棟房屋也受損。
他還說，襲擊地區近期並未發生戰鬥，儘管實皆省是抵抗軍政府的重要據點。
為了收復領土，軍政府在預定12月28日舉行的選舉前，加強對武裝親民主的「人民防衛部隊」（People'sDefense Force）以及少數民族民兵的空襲。
軍方尚未宣布該地區的任何襲擊行動。
村民說，部分居民6日為遇難者舉行葬禮後逃離村莊，留下的人正在挖掘防空洞。
包括緬甸線上新聞服務Myanmar Now在內的獨立媒體，都發布了據稱顯示空襲後景象的照片與影片。
