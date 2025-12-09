世俗主義法案公布 魁北克禁止公開祈禱

世俗主義法限制公共場所宗教活動！魁北克未來聯盟黨近日提出禁止在公共空間進行祈禱的「第9號法案」，未來包括學校校園、公共場所和戶外公園都將限制集體祈禱。如今，世俗主義成為立法優先事項，而這項即將通過的新法案更加強對公開宗教活動的打壓。

第9號法案

《衛報》報導，魁北克未來聯盟黨近日提出禁止在公共空間進行祈禱的「第9號法案」，未來包括學校校園、公共場所和戶外公園都將限制集體祈禱，違者恐被處以1125加幣的罰款。然而，申請獲得批准的宗教活動則不受此禁令限制。

未來聯盟黨已將世俗主義列為一項重要的立法優先事項，而這項即將通過的新法案更加強對公開宗教活動的打壓。批評人士指出，該法律將加拿大各省的宗教活動限制在私人領域中，尤其對穆斯林造成不符合比例原則的干預。

「當國家保持中立時，魁北克人才能享有自由。」魁北克省世俗事務部長羅伯格表示，看到宗教人士未經許可就佔領公共空間作為宗教場所，實在令人震驚，未來會持續推動世俗化禁令。

魁北克世俗主義

《英國廣播電台》報導，自1960年代以來，隨著天主教會在魁北克的影響力減弱，世俗主義成為當地公共討論的重要議題，進而催生出世俗主義法。魁北克民調公司Leger數據顯示，68%的受訪者認為世俗主義是一項重要的價值觀。

事實上，世俗主義法違反了魁北克人權與自由憲章與加拿大權利與自由憲章，而魁北克高等法院也認定該法案侵犯了宗教少數群體的自由。然而，政府卻可以透過「但書條款」制定違反某些基本權利的法律，並維持法案的有效性。

