快訊

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

日本Pocky巧克力棒風味異常下架600萬產品 食藥署：國內2品項受影響

世俗主義法案公布 魁北克禁止公開祈禱

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
魁北克未來聯盟黨近日提出禁止在公共空間進行祈禱的「第9號法案」。（Photo by Nathan Feyssat on Unsplash under C.C License）
魁北克未來聯盟黨近日提出禁止在公共空間進行祈禱的「第9號法案」。（Photo by Nathan Feyssat on Unsplash under C.C License）

世俗主義法限制公共場所宗教活動！魁北克未來聯盟黨近日提出禁止在公共空間進行祈禱的「第9號法案」，未來包括學校校園、公共場所和戶外公園都將限制集體祈禱。如今，世俗主義成為立法優先事項，而這項即將通過的新法案更加強對公開宗教活動的打壓。

第9號法案

衛報》報導，魁北克未來聯盟黨近日提出禁止在公共空間進行祈禱的「第9號法案」，未來包括學校校園、公共場所和戶外公園都將限制集體祈禱，違者恐被處以1125加幣的罰款。然而，申請獲得批准的宗教活動則不受此禁令限制。

未來聯盟黨已將世俗主義列為一項重要的立法優先事項，而這項即將通過的新法案更加強對公開宗教活動的打壓。批評人士指出，該法律將加拿大各省的宗教活動限制在私人領域中，尤其對穆斯林造成不符合比例原則的干預。

「當國家保持中立時，魁北克人才能享有自由。」魁北克省世俗事務部長羅伯格表示，看到宗教人士未經許可就佔領公共空間作為宗教場所，實在令人震驚，未來會持續推動世俗化禁令。

魁北克世俗主義

英國廣播電台》報導，自1960年代以來，隨著天主教會在魁北克的影響力減弱，世俗主義成為當地公共討論的重要議題，進而催生出世俗主義法。魁北克民調公司Leger數據顯示，68%的受訪者認為世俗主義是一項重要的價值觀。

事實上，世俗主義法違反了魁北克人權與自由憲章與加拿大權利與自由憲章，而魁北克高等法院也認定該法案侵犯了宗教少數群體的自由。然而，政府卻可以透過「但書條款」制定違反某些基本權利的法律，並維持法案的有效性。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

商業登記法、公司法三讀 負責人應於登記後參加勞權講習

川普簽台灣保證實施法 呂秀蓮讚台美關係新進展：總統可望很快過境紐約

國民黨團尚未撤助理費除罪化法案 工會擬周五議場抗議

財劃法覆議案未過…閣揆若副署法律卻不執行 張景森：先說負責、再說不幹

相關新聞

全民皆兵可行？國家社會沒共識，大量徵兵將致戰略錯誤

是否應實施「全民皆兵」或「女性義務役」，成為社會高度關注的議題。

紐西蘭最大軍艦11月初穿越台海 與「成功艦」相遇照罕見曝光

紐西蘭海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）11月初罕見地通過敏感的台灣海峽。路透9日報...

日本在台灣周邊打造「飛彈群島」！距台110公里與那國島成最前線核心

彭博資訊報導，日中關係惡化至十年來最高點之際，日本正著手推動40年來最大規模的軍事建設，在台灣鄰近海域加速建構沿琉球群島...

大選前緬軍轟炸實皆省茶館 18平民慘死

村民和緬甸獨立線上媒體昨天表示，緬甸軍方上週對實皆省（Sagaing）地區一家茶館發動空襲，造成至少18名平民死亡，另有...

澳洲禁16歲用社群 科技界憂各國跟進

科技公司擔心澳洲的社群禁令會擴張到其他國家！澳洲近日禁止16歲以下的兒少使用社群軟體，是全球首創。科技公司批評這會讓澳洲…

駐北韓俄羅斯大使逝世 金正恩發唁電給普丁致意

駐北韓俄羅斯大使馬歇各羅日前過世，北韓領導人金正恩向俄羅斯總統普丁發送唁電表達哀悼之意，並提到，馬歇各羅於近30年來為了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。