澳洲禁16歲用社群 科技界憂各國跟進

科技公司擔心澳洲的社群禁令會擴張到其他國家！澳洲近日禁止16歲以下的兒少使用社群軟體，是全球首創。科技公司批評這會讓澳洲年輕人資訊匱乏、社交疏離，但澳洲國內多起訴訟的發起人批評，社群媒體公司已將利潤置於用戶安全之上，美國近來也有數百位家長指控社群軟體有高度成癮性。

用戶對社群更防備

根據《英國廣播公司》報導，澳洲在宣布禁令前，就已經引發許多科技公司抗議，他們認為禁令可能讓兒童更不安全、侵犯兒童權利，且政策的執行技術有問題。業內人士也擔心，澳洲的禁令恐怕會引發其他國家效仿。其實從猶他州到歐盟，各國政府都已經在嘗試限制兒童使用社群媒體。

《哈薩克通訊社》提到，該國也可能打算推動16歲以下禁用社群媒體的禁令，歐盟則是需要家長的同意，16歲以下兒童才可以使用社群軟體，同時也要求平台強化兒少保護機制。

澳洲前臉書分公司執行長施勒表示，2010年代初，他相信網路與社群媒體能促進公共利益，社群APP開啟了全球互聯的新時代、允許用戶建立自己的公共空間，且沒有傳統的把關人，但近來人們已經對社群軟體產生高度懷疑，「這些平台有很多優點，但缺點也太多了。」

容易看到暴力影片

批評者認為，青少年成為社群公司的主要市場，但在其中卻犧牲了青少年的心理健康和福祉，社群平台上充斥許多錯誤訊息、假訊息、仇恨言論和暴力內容，例如右派網紅柯克之前遇害的血腥影片等，但科技公司也有強大的遊說能力，在內容改善上的進度相對緩慢。

不過華頓商學院行銷學教授伊爾迪里姆認為，隨著澳洲頒布禁令，不斷增加的壓力促使這些公司推出友善青年的版本，聲稱對年輕用戶更安全，避免未來在其他國家失去市場。但也有研究顯示，Meta在IG Teen帳戶上推出的近3分之2的新安全工具都無效，未來國家與社群平台的互動仍有待觀察。

