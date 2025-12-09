駐北韓俄羅斯大使逝世 金正恩發唁電給普丁致意

快訊

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
駐北韓俄羅斯大使馬歇各羅（左）。 路透
駐北韓俄羅斯大使馬歇各羅（左）。 路透

駐北韓俄羅斯大使馬歇各羅日前過世，北韓領導人金正恩向俄羅斯總統普丁發送唁電表達哀悼之意，並提到，馬歇各羅於近30年來為了北韓與俄羅斯之間的友好關係奉獻一生。

根據韓聯社今天報導，俄羅斯外交部於當地時間昨天發表聲明指出，駐北韓俄羅斯大使馬歇各羅（Aleksandr Matsegora）已於6日逝世、享壽70歲，但未提及死因。

北韓領導人金正恩也向俄羅斯總統普丁發送唁電，表達哀悼與慰問。北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在唁電中評價馬歇各羅，「近30年來為朝（北韓）俄友好關係發展奉獻一生，是朝鮮人民親密的朋友與同志」。

金正恩指出，北韓與俄羅斯能發展至今這般堅固的同盟關係，是因為馬歇各羅奉行兩國領導人的意志，傾注熱情不懈的努力，「在兩國關係進入重大歷史階段的此刻，突然失去馬歇各羅大使，實在令人悲痛」。

北韓外交部長崔善姬也向俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）發送唁電，崔善姬指出，馬歇各羅為雙方友誼與合作關係，奠定了更堅固的大道，是一名能力全面且努力的外交官，「將永遠成為新一代外交官的崇高榜樣」。

韓聯社報導指出，馬歇各羅自1999年開始於駐北韓俄羅斯大使館擔任一等書記官，並於2014年12月被任命為駐北韓俄羅斯大使。擔任大使長達10年的馬歇各羅，近期在俄羅斯與北韓關係愈加密切之際，發揮了重要的連結角色。

