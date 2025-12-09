快訊

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

蘋果4大產品26折起！STUDIO A推雙12特賣會特價限1天 iPhone砍1萬7

生前告別式是禁忌？他遭30家咖啡館拒絕 難忘抗癌小天使被猛男抱出場

柬埔寨國防部：泰軍砲擊邊境　平民死亡上升至6人

中央社／ 金邊9日綜合外電報導
離開家園的柬埔寨邊境居民前往暹粒省避難。新華社/柬新社
離開家園的柬埔寨邊境居民前往暹粒省避難。新華社/柬新社

柬埔寨國防部表示，泰國軍隊今天凌晨砲擊柬埔寨境內，造成2名平民死亡。柬埔寨在這次泰緬邊境的衝突中，喪生的平民人數已上升至6人。

綜合路透社與法新社報導，柬埔寨國防部在臉書發文指出，泰國軍方在午夜過後向邊境省份奧多棉吉省（Oddar Meanchey）開火，「導致2名在56號國道上行駛的平民遭砲火炸死」。

泰柬之間的邊境衝突再次升級，雙方均指責對方肇生事端。聯合國籲雙方落實停火協議，泰國今天也表示將採取行動驅逐境內的柬埔寨軍隊。

泰國海軍上午發表聲明指出，已在泰國沿海噠叻省境內發現柬埔寨軍隊並加以驅逐，但並未就此提供更多細節。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）昨天晚間表示，泰國「絕不能以維護主權為藉口，動用武力攻擊平民村莊」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也透過發言人呼籲雙方，「避免衝突進一步升級」，並「重新承諾落實今年初斡旋的停火協議」。

泰柬兩國7月曾因邊境爭端爆發為期5天的衝突，導致43人死亡、約30萬人流離失所，隨後在美國總統川普與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）斡旋下達成停火協議，川普10月還親赴吉隆坡見證兩國簽署。

但泰國上個月決定暫時中止協議，理由是邊境發生地雷爆炸，多名士兵受傷。

昨天凌晨雙方戰事明顯升溫，泰國陸軍發言人文泰（Winthai Suvaree）指出，泰方為自衛之故，已對柬埔寨展開空襲。他強調「泰方空中武力僅針對柬埔寨軍事目標使用，未對平民造成影響」。

但柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）則表示，泰軍在普里維希省（Preah Vihear）和奧多棉吉省對柬軍發動攻擊，並指控泰方在數座百年古剎附近以坦克開火。

雙方昨天的衝突是自7月以來最激烈的一次。泰國已從5個邊境省份疏散43.8萬名平民；柬埔寨當局也表示，已將數十萬民眾轉移至安全區域。

美國透過駐曼谷大使館呼籲美國公民，「鑒於當前戰事與不可預測的安全局勢」，避免前往距離泰柬邊界50公里以內的所有地區。

泰柬衝突的核心在於，雙方百年來對法國殖民柬埔寨時期所劃定的陸地邊界各持己見，兩國均宣稱擁有坐落於邊境的幾座神廟。

柬埔寨

延伸閱讀

泰柬邊境緊張升高 中國製火箭砲成導火線

泰柬衝突40萬居民撤離 醫院關閉避難所人滿為患

泰柬衝突再起 至少1泰國軍人、4柬埔寨平民喪命

泰柬邊境緊張升溫 交火誰占優勢？陸海空軍力對比一覽

相關新聞

日本在台灣周邊打造「飛彈群島」！距台110公里與那國島成最前線核心

彭博資訊報導，日中關係惡化至十年來最高點之際，日本正著手推動40年來最大規模的軍事建設，在台灣鄰近海域加速建構沿琉球群島...

西班牙與台灣爆非洲豬瘟 菲律賓全面禁豬肉進口並撤銷既有許可

路透8日報導，菲律賓農業部宣布，因西班牙與台灣出現非洲豬瘟疫情，已暫時禁止自兩地進口豬隻及豬肉產品。

柬埔寨國防部：泰軍砲擊邊境　平民死亡上升至6人

柬埔寨國防部表示，泰國軍隊今天凌晨砲擊柬埔寨境內，造成2名平民死亡。柬埔寨在這次泰緬邊境的衝突中，喪生的平民人數已上升至...

紐西蘭最大軍艦11月初穿越台海 與「成功艦」相遇照罕見曝光

紐西蘭海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）11月初罕見地通過敏感的台灣海峽。路透9日報...

韓總統辦公室開始搬回青瓦台 預計12月底完成

韓國總統辦公室各部門從今天開始搬回青瓦台，龍山辦公室內的設施已部分停止營運，將陸續搬移辦公室內的各類文件、電腦等，預計於...

面試之神比你還會做簡報 為何3年後卻成日企人事噩夢？

2026校園徵才即將開始，人事私下崩潰：「面試滿分的新鮮人，3年後全變高級打雜！」日本補習班大老富永雄輔點名，日本大學已被少子化逼成「求職訓練營」，教養全砍，養出一堆執行力100、創意0的「面試之神」。再用舊學歷濾鏡，恐怕會錄取到一整批部門毒瘤。獨家整理富永殘酷觀察，還有2026年新畢業生「真實戰力鑑定表」，企業如何比競爭對手早半年看穿學生真實價值，錄取到能撐10年的潛力股？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。