宏都拉斯大選阿斯夫拉領先 納斯拉亞批選舉遭竊

中央社／ 德古西加巴8日綜合外電報導

宏都拉斯總統候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）今天指控，宏都拉斯大選遭竊取，他的對手、獲得美國總統川普支持的阿斯夫拉（Nasry Asfura）目前僅以微弱優勢領先。

法新社報導，72歲的電視主持人納斯拉亞在X平台發文表示：「這是竊取。」他指控，正當計票接近完成、正輸入對他有利的數據時，電腦系統遭到操弄且發生故障。

宏都拉斯電視台HCH報導，在已完成計票的98.77%選票中，67歲保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉以約40.53%的得票率，微幅領先中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞的39.16%。

根據美聯社，執政黨自由重建黨（Liberty andRefoundation Party）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）以19.28%的得票率落居第3。

蒙卡達昨天對計票提出質疑，稱這場選舉應宣布無效。

路透社報導，獨立觀察人士表示，11月30日的投票和平進行。然而，開票結果的公布卻一片混亂，計票數據反覆波動，加劇了人們對這場激烈選情的不滿。全國選舉委員會（CNE）官員將開票速度緩慢歸咎於負責計票平台的公司。

宏都拉斯

