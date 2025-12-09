日本在台灣周邊打造「飛彈群島」！距台110公里與那國島成最前線核心

彭博資訊報導，日中關係惡化至十年來最高點之際，日本正著手推動40年來最大規模的軍事建設，在台灣鄰近海域加速建構沿琉球群島延伸的「飛彈群島」（missile archipelago），沿著由約160個島嶼組成的琉球弧線陸續興建反艦飛彈陣地、雷達塔、彈藥庫與電子戰設施，目標嚇阻中國武力威脅。而地處前線、距離台灣僅110公里的與那國島，已成為這場軍事競賽的核心。

2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國演訓飛彈落在與那國島近海，日本便全面加速前線軍力部署。

最靠近台灣的與那國島正擴大電子戰部隊，並規畫部署反艦飛彈。往北的石垣島與宮古島在2023至2024年間增設反艦飛彈陣地。沖繩作為美日軍力最集中的地區，設有陸海空多重基地。至於日本本土最南端的九州則部署F-35戰機、長程飛彈，並擴大水陸機動團（ARDB）的規模。

日本陸上自衛隊前中將磯部晃一（Koichi Isobe）指出：「中國解放軍無疑正提升以武力迫使台灣屈服的能力。日本、 美國與其他西方國家必須展現反對改變現狀的決心。」

分析指出，日本與台灣地理相近，若美國主導台海防衛，日本勢必受到牽動；倘若美國無法阻止中國入侵台灣，日本自身安全也將不可避免地受到威脅。日本政府前分析師、現為新潟大學國際關係教授畠山京子（Kyoko Hatakeyama）直言：「日本幾乎別無選擇，只能支援美國。拒絕合作將意味著終結日美同盟。而且，即便中國攻擊日本，美國也未必會保護。」

華府智庫新美國安全中心（CNAS）分析指出，若台海局勢升溫，與那國島的新電子戰單位將使該島從被動監視站，轉變為向美日飛彈部隊提供精準目標資訊的關鍵節點，成為中國在初期企圖癱瘓的高優先目標。

與那國島是日本最西端的島嶼，位於琉球列島中的八重山群島，距離台灣僅110公里，成為這項軍事建設的最前線。2016年島上設立軍事基地，此後一年內約有30名人員將加入既有230人的電子戰部隊；隨著防空飛彈部署持續推進，預計還會有更多人進駐。

軍事建設計畫也引發日本國會激辯。反對黨批評政府正在打造飛彈群島，但防衛大臣小泉進次郎予以否認，強調部隊部署方式與其他國家一致。沖繩作為美日軍力最密集地區，是台海衝突爆發時美軍最可能啟動行動的前線；反對者憂心重演1945年沖繩戰役的悲劇，支持者則認為中國的動作顯示強化防衛的必要性。