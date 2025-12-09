快訊

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

蘋果4大產品26折起！STUDIO A推雙12特賣會特價限1天 iPhone砍1萬7

生前告別式是禁忌？他遭30家咖啡館拒絕 難忘抗癌小天使被猛男抱出場

聽新聞
0:00 / 0:00

韓總統辦公室開始搬回青瓦台 預計12月底完成

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
韓國總統辦公室將遷回青瓦台。(中央社)
韓國總統辦公室將遷回青瓦台。(中央社)

韓國總統辦公室各部門從今天開始搬回青瓦台，龍山辦公室內的設施已部分停止營運，將陸續搬移辦公室內的各類文件、電腦等，預計於25日左右完成所有搬遷作業，告別龍山時代。

韓國前總統尹錫悅在任內將總統辦公室從青瓦台搬至首爾龍山，並開放青瓦台給民眾參觀；現任總統李在明上任後，有意將總統辦公室搬回青瓦台，並已自8月起暫停開放民眾參觀，開始籌備搬遷作業。

根據韓聯社今天報導，總統辦公室今天開始正式將各部門設施搬遷到青瓦台，預計從今天下午開始搬運各秘書室的辦公用品、各類文件、電腦等，預計在這個月底前全部完成搬遷。

報導指出，搬遷大多會利用下班後的下午6時以後及週末等非上班時間進行。總統室相關人士表示，「大原則是利用週末等非上班時間，以免影響正常業務」。

另外，為了搬遷至青瓦台，位於龍山的總統辦公室從昨天開始就因搬運工作而顯得十分忙碌。與平時幾乎沒有一般人士出入不同，總統辦公室內可見多名作業人員來回走動，龍山辦公室內的食堂、商店等也停止營運。

總統秘書室長姜勳植在7日的「政府執政6個月座談會」曾表示，「將告別龍山時代，回到原本應該所在的地方青瓦台，辦公設施的搬遷預計會在聖誕節前後完成」。

青瓦台

延伸閱讀

李在明會見軟銀會長孫正義 盼成日韓AI合作橋梁

6名南韓人遭北韓扣留 李在明不知情引韓媒批評

川普提議在美建造核潛艦 李在明：現實面較困難

韓戒嚴風波1年 李在明：比照納粹戰犯 活著就追究刑責

相關新聞

日本在台灣周邊打造「飛彈群島」！距台110公里與那國島成最前線核心

彭博資訊報導，日中關係惡化至十年來最高點之際，日本正著手推動40年來最大規模的軍事建設，在台灣鄰近海域加速建構沿琉球群島...

西班牙與台灣爆非洲豬瘟 菲律賓全面禁豬肉進口並撤銷既有許可

路透8日報導，菲律賓農業部宣布，因西班牙與台灣出現非洲豬瘟疫情，已暫時禁止自兩地進口豬隻及豬肉產品。

柬埔寨國防部：泰軍砲擊邊境　平民死亡上升至6人

柬埔寨國防部表示，泰國軍隊今天凌晨砲擊柬埔寨境內，造成2名平民死亡。柬埔寨在這次泰緬邊境的衝突中，喪生的平民人數已上升至...

紐西蘭最大軍艦11月初穿越台海 與「成功艦」相遇照罕見曝光

紐西蘭海軍最大型船艦、輔助艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）11月初罕見地通過敏感的台灣海峽。路透9日報...

韓總統辦公室開始搬回青瓦台 預計12月底完成

韓國總統辦公室各部門從今天開始搬回青瓦台，龍山辦公室內的設施已部分停止營運，將陸續搬移辦公室內的各類文件、電腦等，預計於...

面試之神比你還會做簡報 為何3年後卻成日企人事噩夢？

2026校園徵才即將開始，人事私下崩潰：「面試滿分的新鮮人，3年後全變高級打雜！」日本補習班大老富永雄輔點名，日本大學已被少子化逼成「求職訓練營」，教養全砍，養出一堆執行力100、創意0的「面試之神」。再用舊學歷濾鏡，恐怕會錄取到一整批部門毒瘤。獨家整理富永殘酷觀察，還有2026年新畢業生「真實戰力鑑定表」，企業如何比競爭對手早半年看穿學生真實價值，錄取到能撐10年的潛力股？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。