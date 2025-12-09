韓總統辦公室開始搬回青瓦台 預計12月底完成

韓國總統辦公室各部門從今天開始搬回青瓦台，龍山辦公室內的設施已部分停止營運，將陸續搬移辦公室內的各類文件、電腦等，預計於25日左右完成所有搬遷作業，告別龍山時代。

韓國前總統尹錫悅在任內將總統辦公室從青瓦台搬至首爾龍山，並開放青瓦台給民眾參觀；現任總統李在明上任後，有意將總統辦公室搬回青瓦台，並已自8月起暫停開放民眾參觀，開始籌備搬遷作業。

根據韓聯社今天報導，總統辦公室今天開始正式將各部門設施搬遷到青瓦台，預計從今天下午開始搬運各秘書室的辦公用品、各類文件、電腦等，預計在這個月底前全部完成搬遷。

報導指出，搬遷大多會利用下班後的下午6時以後及週末等非上班時間進行。總統室相關人士表示，「大原則是利用週末等非上班時間，以免影響正常業務」。

另外，為了搬遷至青瓦台，位於龍山的總統辦公室從昨天開始就因搬運工作而顯得十分忙碌。與平時幾乎沒有一般人士出入不同，總統辦公室內可見多名作業人員來回走動，龍山辦公室內的食堂、商店等也停止營運。

總統秘書室長姜勳植在7日的「政府執政6個月座談會」曾表示，「將告別龍山時代，回到原本應該所在的地方青瓦台，辦公設施的搬遷預計會在聖誕節前後完成」。