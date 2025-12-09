西班牙與台灣爆非洲豬瘟 菲律賓全面禁豬肉進口並撤銷既有許可

路透8日報導，菲律賓農業部宣布，因西班牙與台灣出現非洲豬瘟疫情，已暫時禁止自兩地進口豬隻及豬肉產品。

菲律賓農業部7日與8日分別對西班牙與台灣發布禁令，範圍涵蓋活豬和豬肉製品，也包括用於人工授精的精液。農業部長勞雷爾（Francisco Tiu Laurel）在聲明中表示：「我們必須警惕非洲豬瘟進一步傳播，以保護就業與投資。」

菲律賓對歐盟最大豬肉生產國西班牙實施禁令，此舉是因西班牙獸醫部門11月28日向世界動物衛生組織（WOAH）通報，確認巴塞隆納野豬中發現非洲豬瘟病例。

根據公告，台灣獸醫官員於10月25日向WOAH通報，台中市家豬爆發非洲豬瘟疫情。台灣獸醫研究所檢測確認感染。菲律賓的應對措施符合WOAH《陸生動物衛生法典》中非洲豬瘟防控規定。

根據菲國農業部命令，所有先前核准的來自台灣的豬隻及豬肉相關產品之衛生與植物檢疫進口許可均自動撤銷。受影響項目的新進口申請將暫停，直至另行通知。農業部亦指示各主要港口的獸醫檢疫人員攔截並沒收任何含受限商品的貨物。

菲律賓農業部表示，台灣與西班牙的進口許可已自動撤銷，並補充指出，僅允許11月11日或之前生產、12月4日或之前裝運的西班牙冷凍豬肉產品進入菲律賓。