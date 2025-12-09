社群媒體禁令將上路 澳洲總理向青少年喊話
澳洲即將實施全球首創的社群媒體禁令，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）今天表示，澳洲的年輕青少年很快將得以擺脫「無止盡」滑手機的生活。
法新社報導，自午夜起，臉書（Facebook）與TikTok等社群媒體平台若未能移除澳洲境內未滿16歲的使用者，將面臨巨額罰款。
艾班尼斯向數十萬名澳洲青少年做最後呼籲，試圖說服他們這項引發爭議的法律是為了他們的利益。
他在一段影片中表示：「從12月10日開始，如果你未滿16歲，將不再允許擁有社群媒體帳號。你們比誰都清楚，在演算法、無止盡的動態消息和隨之而來的壓力下成長，是什麼樣的感受。」
「這就是我們採取這一舉措支持你們的原因。」
許多澳洲青少年擔憂，這些限制將剝奪他們亟需的社交連結。
但艾班尼斯說，隨著學校暑假即將來臨，青少年們該是時候將目光從手機移開。
他說：「最重要的是，充分利用即將到來的學校假期，而不是花時間在滑手機上。」
艾班尼斯說：「可以開始一項新運動、學一種新樂器，或是閱讀擱在書架上很久的書。」
「更重要的是，與你的朋友與家人共度美好時光。面對面交流。」
如果未能採取「合理舉措」遵守法律，社群媒體公司將被處以4950萬澳元（約新台幣10億4296萬元）的罰款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言