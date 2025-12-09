日本青森7.5強震30傷 高市籲民眾：基於「自己的生命由自己守護」防災

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本北部青森縣8日深夜發生強震後，9日凌晨火災現場冒出濃煙。美聯社
日本北部青森縣8日深夜發生強震後，9日凌晨火災現場冒出濃煙。美聯社

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，最新消息已有30人受傷，首相高市早苗呼籲民眾提高警覺。防衛大臣小泉進次郎則表示，自衛隊派出18架飛機收集資訊，並在海上自衛隊基地設立臨時避難所。

NHK報導，高市在日本當地時間早上8點舉行的記者會上表示，目前已接獲30名傷者與一起住宅火災等災情，政府正持續努力掌握災情資訊，並且提到已發布「北海道、三陸沖後發地震注意情報」。她表示：「是否真的會發生大規模地震仍存在不確定性，請在充分理解這點的前提下，基於『自己的生命由自己守護』的原則採取防災行動。」

高市同時呼籲：「無論是否位於受災地區，所有需要採取防災措施的地區民眾，請在接下來大約一周內留意氣象廳與地方政府的資訊，確認安全的避難場所與避難路線，固定家具，並重新檢視日常的地震防備措施。在能夠立即避難的準備就緒下，也請繼續維持日常的社會與經濟活動。」

富士電視報導，小泉指出，防衛省和自衛隊將持續保持高度警覺，採取必要的即時應對體制，並在今後的地震應對行動上全力以赴。他還表示，自衛隊將派出18架飛機從空中收集資訊，並向青森縣廳等17個地方政府派遣聯絡人。

此外，小泉還表示，陸上自衛隊岩手駐屯地等地的先遣應變部隊「FAST-Force」正「一邊掌握災情，一邊前往搖晃較強的地區」。此外，位於青森縣的日本海上自衛隊八戶空軍基地已接收約480名當地居民作為臨時避難所，並已準備發放800條毛毯。

