快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

宏都拉斯大選恢復計票作業 親台候選人阿斯夫拉暫領先

中央社／ 德古西加巴8日綜合外電報導
宏都拉斯舉行總統大選，圖為川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉。(路透)
宏都拉斯舉行總統大選，圖為川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉。(路透)

宏都拉斯11月30日總統大選的開票過程一度呈現膠著後，今天恢復計票作業，美國總統川普力挺的國家黨候選人阿斯夫拉以40.52%的得票率暫時領先。

路透社報導，在已經完成計票的97%選票中，曾任首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長的67歲保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）以40.52%得票率，領先中間派自由黨（LiberalParty）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.18%，雙方差距約4萬2100票。

阿斯夫拉與同屬右派的72歲電視主持人、自由黨候選人納斯拉亞激烈拉鋸，計票過程中兩人多次互有領先，但自今天下午起，阿斯夫拉的領先幅度開始略微擴大。

執政黨自由重建黨（Liberty and Refoundation Party）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）以19.32%名列第3。

宏都拉斯這次大選受到各界密切關注，在野的國家黨和自由黨候選人雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。

法新社報導，選委會以技術問題為由，5日深夜暫停計票時，阿斯夫拉以些微差距暫居領先。根據選委會說法，約有16%選票出現不一致之處，將進一步審查。

全國選舉委員會（CNE）主席霍爾（Ana PaolaHall）在社群平台X發文表示，在修復技術問題、並由外部稽查人員參與確認後，計票資料正在更新。

依法律規定，選委會必須在12月30日前公布勝選方。

延伸閱讀

宏都拉斯有望政黨輪替 會與台恢復邦交？謝金河看大選：川普重塑世界新秩序

宏都拉斯總統候選人納斯拉亞 宣稱投票數據遭篡改

宏都拉斯總統大選開票拉鋸戰 領先者又換人

宏都拉斯大選開票近8成 親台候選人納斯拉亞微幅領先

相關新聞

西班牙與台灣爆非洲豬瘟 菲律賓全面禁豬肉進口並撤銷既有許可

路透8日報導，菲律賓農業部宣布，因西班牙與台灣出現非洲豬瘟疫情，已暫時禁止自兩地進口豬隻及豬肉產品。

面試之神比你還會做簡報 為何3年後卻成日企人事噩夢？

2026校園徵才即將開始，人事私下崩潰：「面試滿分的新鮮人，3年後全變高級打雜！」日本補習班大老富永雄輔點名，日本大學已被少子化逼成「求職訓練營」，教養全砍，養出一堆執行力100、創意0的「面試之神」。再用舊學歷濾鏡，恐怕會錄取到一整批部門毒瘤。獨家整理富永殘酷觀察，還有2026年新畢業生「真實戰力鑑定表」，企業如何比競爭對手早半年看穿學生真實價值，錄取到能撐10年的潛力股？

社群媒體禁令將上路 澳洲總理向青少年喊話

澳洲即將實施全球首創的社群媒體禁令，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）今天表示，澳洲的年輕青少年很快將得...

宏都拉斯大選恢復計票作業 親台候選人阿斯夫拉暫領先

宏都拉斯11月30日總統大選的開票過程一度呈現膠著後，今天恢復計票作業，美國總統川普力挺的國家黨候選人阿斯夫拉以40.5...

英相排除資安疑慮設TikTok帳號 為與年輕選民互動

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在短影音平台TikTok開設了帳號，這款應用程式在英國雖被禁止在政府裝置上使用...

名人親子學／自信是能量 天才式讚美造就日本首富孫正義

軟體銀行集團（Softbank）旗下願景基金（Vision Fund）投資標的暴起暴落，創辦人孫正義沒有退縮，2025年11月在人工智慧（AI）的加持中，時隔多年重返日本首富寶座。孫正義能在商場屢創驚奇，關鍵源自父親孫三憲的獨特教育方式。從小，他就在父親毫不吝嗇的讚美中建立起無比自信，學會獨立思考、勇於行動。孫正義說，父親是他在這世界上最尊敬的生意人，也是最偉大的教育家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。