宏都拉斯大選恢復計票作業 親台候選人阿斯夫拉暫領先

宏都拉斯11月30日總統大選的開票過程一度呈現膠著後，今天恢復計票作業，美國總統川普力挺的國家黨候選人阿斯夫拉以40.52%的得票率暫時領先。

路透社報導，在已經完成計票的97%選票中，曾任首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長的67歲保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）以40.52%得票率，領先中間派自由黨（LiberalParty）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.18%，雙方差距約4萬2100票。

阿斯夫拉與同屬右派的72歲電視主持人、自由黨候選人納斯拉亞激烈拉鋸，計票過程中兩人多次互有領先，但自今天下午起，阿斯夫拉的領先幅度開始略微擴大。

執政黨自由重建黨（Liberty and Refoundation Party）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）以19.32%名列第3。

宏都拉斯這次大選受到各界密切關注，在野的國家黨和自由黨候選人雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。

法新社報導，選委會以技術問題為由，5日深夜暫停計票時，阿斯夫拉以些微差距暫居領先。根據選委會說法，約有16%選票出現不一致之處，將進一步審查。

全國選舉委員會（CNE）主席霍爾（Ana PaolaHall）在社群平台X發文表示，在修復技術問題、並由外部稽查人員參與確認後，計票資料正在更新。

依法律規定，選委會必須在12月30日前公布勝選方。