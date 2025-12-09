英相排除資安疑慮設TikTok帳號 為與年輕選民互動

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在短影音平台TikTok開設了帳號，這款應用程式在英國雖被禁止在政府裝置上使用，但施凱爾仍努力透過TikTok與年輕選民直接互動。

英國首相辦公室發言人表示，必須經過「安全防護措施」後，首相帳號方可使用。

施凱爾在帳號上傳的第1支影片中表示：「TikTok，來追蹤我吧！」片中他與妻子一同出席唐寧街耶誕燈飾點燈儀式。

第2支影片則顯示，施凱爾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在唐寧街10號官邸外相互擁抱，隨後兩人與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）展開會談，討論結束俄羅斯與烏克蘭戰爭方案。

2023年3月，英國倫敦因為TikTok母公司「字節跳動」在資安上的疑慮，而明令禁止在政府裝置上使用這款熱門短影音應用程式，多數西方國家也有類似禁令。

在此禁令實施前，「唐寧街10號」官方帳號於2022年5月、時任首相強生（Boris Johnson）時期曾經開通過，但僅3個月就不再在帳號上發布新影片。

如今施凱爾的發言人表示：「多數政府裝置仍然限制使用這款程式，我們對TikTok的安全政策並未改變。」

外界認為，目前施凱爾及其政府的民調支持度持續低迷下，他此舉是努力讓自己與選民更直接互動。

儘管外界持續關切資料安全等議題，TikTok依然是全球最受歡迎的社群應用程式之一，全球用戶數約15億，在英國有超過3000萬個活躍用戶。

除施凱爾之外，法國總統馬克宏、美國總統川普、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）等領袖也都在使用此一平台。