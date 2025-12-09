快訊

百年一遇！冬至強碰最後天赦日 命理師示警恐收走一波人

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」 第一視角曝光

台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

聽新聞
0:00 / 0:00

英相排除資安疑慮設TikTok帳號 為與年輕選民互動

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導
英國首相施凱爾。（路透）
英國首相施凱爾。（路透）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在短影音平台TikTok開設了帳號，這款應用程式在英國雖被禁止在政府裝置上使用，但施凱爾仍努力透過TikTok與年輕選民直接互動。

英國首相辦公室發言人表示，必須經過「安全防護措施」後，首相帳號方可使用。

施凱爾在帳號上傳的第1支影片中表示：「TikTok，來追蹤我吧！」片中他與妻子一同出席唐寧街耶誕燈飾點燈儀式。

第2支影片則顯示，施凱爾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在唐寧街10號官邸外相互擁抱，隨後兩人與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）展開會談，討論結束俄羅斯與烏克蘭戰爭方案。

2023年3月，英國倫敦因為TikTok母公司「字節跳動」在資安上的疑慮，而明令禁止在政府裝置上使用這款熱門短影音應用程式，多數西方國家也有類似禁令。

在此禁令實施前，「唐寧街10號」官方帳號於2022年5月、時任首相強生（Boris Johnson）時期曾經開通過，但僅3個月就不再在帳號上發布新影片。

如今施凱爾的發言人表示：「多數政府裝置仍然限制使用這款程式，我們對TikTok的安全政策並未改變。」

外界認為，目前施凱爾及其政府的民調支持度持續低迷下，他此舉是努力讓自己與選民更直接互動。

儘管外界持續關切資料安全等議題，TikTok依然是全球最受歡迎的社群應用程式之一，全球用戶數約15億，在英國有超過3000萬個活躍用戶。

除施凱爾之外，法國總統馬克宏、美國總統川普、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）等領袖也都在使用此一平台。

@keirstarmer

Hi TikTok 🎄

♬ original sound - Keir Starmer

@keirstarmer

Welcome back President Zelenskyy 🇬🇧🇺🇦

♬ original sound - Keir Starmer

施凱爾 TikTok

延伸閱讀

保護馬克宏夫人 中最美女保鏢再現身 曾1人打敗5日本人

馬克宏中國行曝細節／北京師傅：鞏俐陪法總統吃烤鴨

習近平與馬克宏在都江堰舉行「非正式會晤」

習近平與馬克宏在北京展開會談 料觸及俄烏、台灣問題

相關新聞

日本青森7.5強震30傷 高市籲民眾：基於「自己的生命由自己守護」防災

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，最新消息已有30人受傷，首相高市早苗呼籲民眾提高警覺。防衛大臣...

英相排除資安疑慮設TikTok帳號 為與年輕選民互動

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在短影音平台TikTok開設了帳號，這款應用程式在英國雖被禁止在政府裝置上使用...

名人親子學／自信是能量 天才式讚美造就日本首富孫正義

軟體銀行集團（Softbank）旗下願景基金（Vision Fund）投資標的暴起暴落，創辦人孫正義沒有退縮，2025年11月在人工智慧（AI）的加持中，時隔多年重返日本首富寶座。孫正義能在商場屢創驚奇，關鍵源自父親孫三憲的獨特教育方式。從小，他就在父親毫不吝嗇的讚美中建立起無比自信，學會獨立思考、勇於行動。孫正義說，父親是他在這世界上最尊敬的生意人，也是最偉大的教育家。

泰海陸空戰力輾壓柬…空軍東南亞最強 還擁有航艦

泰柬邊境衝突又起。路透及彭博整理兩國軍力對比，泰軍的裝備武器多來自美歐；柬軍則幾乎都來自中國大陸。

衝突再起…泰軍空襲柬國 逾40萬人撤離

泰柬兩國連兩天發生邊境衝突，互控對方開火，泰軍八日更派戰機空襲柬埔寨，至少一名泰國軍人、四名柬埔寨平民喪生。

泰柬衝突再起 收貝東塔爛攤子…泰總理阿努廷乘勢拚選舉

英國廣播公司和彭博報導，邊境爭議已成為泰國政治危機的成因，前總理貝東塔八月因此下台。泰國法政大學學者普拉維表示，九月上台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。