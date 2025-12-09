歐盟擬收緊移民政策 予成員國遣返非法滯留者權力

快訊

中央社／ 布魯塞爾8日專電

為應對非法移民滯留的問題，歐盟今天就非法居留者遣返法案達成協議，將賦予成員國遣返非法居留者權力，同時也可以與歐盟以外的其他國家合作設立遣返中心。

正在舉行的歐盟司法與內政部長理事會（JHA）今天通過了一項收緊移民政策的決議，將加速並簡化對在歐盟成員國境內非法居留者的遣返程序，並要求非法居留者在被遣返前必須負擔義務，包含與政府相關部門保持聯繫、提供身分或旅行文件，且不得以欺騙等方式阻撓遣返程序。

此舉被認為是因移民問題日益增加的背景下，安撫民眾的不安情緒，同時反制右翼勢力高漲，所落實的改革方式。

根據歐盟理事會（European Council）發布的新聞稿，丹麥移民及融合部長史托克蘭（RasmusStoklund）表示，在歐盟境內，3/4收到遣返通知的非法移民仍會滯留而非返回原國。相信新的規則能顯著改善這些數字。

他提到，這也是歷史上首度要求非法居留的第3國國民依法承擔義務。歐盟成員國也將擁有更完善的工具，例如可以延長拘留期限，入境禁令的時間也會更長。

政治新聞網站Politico歐洲版的報導引述歐盟內政和移民事務專員布倫納（Magnus Brunner）說明，這些新措施將有助於更有效率地處理申請，並減輕庇護系統的壓力，「歐洲不會容忍任何對其制度的濫用。」

史托克蘭也在報導中強調，成千上萬的人在地中海溺斃，或在遷徙途中被虐待，人口販運者卻大賺不義之財，「這表示目前的制度製造了不健康的誘因結構，以及強大的拉力因素，而這些都很難被打破。」

新的協議也明定成員國能在非歐盟國家境內設置庇護申請中心，以及建立「遣返中心」，將非法居留者遣送出境。至於非法居留者的「遣返國」不僅限於母國，可以是與歐盟成員國達成協議的國家，而且這個國家願意接受無居留權者。

為了確保被遣返者的人權與安全，歐盟理事會強調協議只能與遵守國際人權標準與國際法的國家簽訂。

這個協議在討論的過程中，曾遭到一些國家表示反對，例如西班牙擔心新規過於嚴格。斯洛伐克則持相反意見，認為新規仍然不夠強。雖然有不同意見，最終還是達成協議並於今天通過。

這份協議的內容將作為後續歐盟理事會與歐洲議會談判的基礎，雙方達成共識並通過後，才會成為正式法律並實施。

