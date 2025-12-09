日本青森外海7.5強震深夜來襲 民眾寒冬中驚恐避難

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強，北海道及東北地方沿岸發布海嘯警報。接近半夜突如其來的劇烈搖晃，讓許多民眾在嚴寒天氣中趕往避難所。社群媒體X不斷出現超商貨品掉落滿地、路面龜裂等災情。

共同社、朝日新聞報導，遭遇深夜大地震與海嘯警報的青森縣、北海道和岩手縣居民，在接近攝氏零度的刺骨寒風中被迫避難，許多民眾驚恐不已。

在太平洋沿岸的青森縣八戶市，一名40多歲男性回憶說，「當時睡到一半，突然感覺像是從下往上猛推的搖晃，之後又持續上下左右地搖動」。

一位商務旅館的男員工指出，「左右搖晃大概持續30秒，桌子的抽屜被震到打開，物品掉落。客人原本先疏散到戶外，但因為發布了海嘯警報，又改到頂樓避難」。

八戶市一名便利商店女店員表示，「強烈的左右搖晃持續了3、4分鐘左右，站都站不穩。不知道何時結束，真的非常可怕」。店內貨架倒下，酒類與冰箱裡的瓶子砸在地上，碎了滿地，地板到處淹水。她還說，「店裡一片混亂，不知道該從哪裡開始整理」。

家住青森縣三澤市的「朝日新聞」記者描寫，地震發生當下，緊急地震速報剛響起，隨即出現像是從下往上猛推的強烈搖晃，伴隨巨大地鳴聲，建築物發生巨大聲響、掛在牆上的時鐘掉落，廚房也傳出物品掉落在地的聲響。

搖晃剛停下不久，立刻出現下一波搖晃。過了一會兒，海嘯警報聲接著響起，餘震不斷。

日本電視台報導，位於八戶市的一家旅館，據稱大浴場裡的水因為巨大晃動，水幾乎要濺到天花板。