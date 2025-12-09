快訊

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

日本發布餘震注意情報 182市町村未來1週做好防災

中央社／ 東京9日專電

日本青森縣昨晚觀測到震度6強地震後，日本氣象廳與內閣府今天凌晨發布「北海道．三陸外海後發地震（餘震）注意情報」，被發布情報的182個市町村，後續發生大規模地震的可能性相較於平時「相對提高」，必須檢視防災準備，但並非預測必然會發生大地震。

「北海道．三陸外海後發地震注意情報」自2022年開始運用。由於日本海溝、千島海溝沿線有可能發生伴隨海嘯的巨大地震，當在這些預想震源區域或周邊發生規模7以上地震時，內閣府會發布注意情報，提醒後續再發生巨大地震的可能性相較平時提高。

氣象廳指出，8日晚間11時15分左右，青森縣東方外海發生規模7.5地震（自7.6下修），經過精密查詢地震的震源位置與規模，確認地震是在日本海溝、千島海溝沿線的巨大地震預想震源區附近發生。

由於這次地震的發生，北海道根室外海至東北地區三陸外海之間的巨大地震預想震源區，發生震矩規模（Mw）8以上大地震的可能性，相較平時有相對提高的情形。

今後，如果在日本海溝、千島海溝沿線發生伴隨海嘯的巨大地震，預估太平洋沿岸等廣泛地區將遭受巨大海嘯侵襲，特別是北海道至千葉縣的太平洋沿岸地區。

日本海溝、千島海溝沿線，過去發生過多次震矩規模7至9的巨大地震。根據日本中央防災會議資料，北海道至岩手縣太平洋沿岸地區的海嘯沉積物顯示，最大規模海嘯大約每300至400年發生一次，考量上次巨大海嘯發生在17世紀，目前此地區被認為處於迎來巨大地震伴隨海嘯的臨界點。

根據氣象廳，這次發布注意情報的範圍從北海道到千葉縣共7道縣、182個市町村。

氣象廳強調，發布餘震注意情報，是在告知後續發生大地震的可能性「相對提高」，並非預告一定會在特定期間內發生大地震，也不代表需要事前避難，呼籲民眾保持冷靜。

氣象廳提醒，在這次地震發生後1週內，被發布注意情報的地區居民需要重新檢視平常的防災準備，以便在感受到搖晃或發生海嘯時，能夠立即避難。

地震 海嘯 規模

延伸閱讀

日本青森縣外海7.6地震 造成4人受傷傳出2700戶停電

日本青森縣外海發生規模7.6地震！日本氣象廳：震源深度50公里

花蓮近海5.7地震 陸福建廈門、泉州等多地有感

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

相關新聞

衝突再起…泰軍空襲柬國 逾40萬人撤離

泰柬兩國連兩天發生邊境衝突，互控對方開火，泰軍八日更派戰機空襲柬埔寨，至少一名泰國軍人、四名柬埔寨平民喪生。

泰海陸空戰力輾壓柬…空軍東南亞最強 還擁有航艦

泰柬邊境衝突又起。路透及彭博整理兩國軍力對比，泰軍的裝備武器多來自美歐；柬軍則幾乎都來自中國大陸。

泰柬衝突再起 收貝東塔爛攤子…泰總理阿努廷乘勢拚選舉

英國廣播公司和彭博報導，邊境爭議已成為泰國政治危機的成因，前總理貝東塔八月因此下台。泰國法政大學學者普拉維表示，九月上台...

日本青森縣發生強震 周邊核電廠與核設施未受影響

日本青森縣以東外海8日晚間發生規模7.6的淺層地震，所幸根據日媒報導，震源周邊的日本核電廠及核設施皆未受影響。

日本青森縣外海地震 首相高市早苗坐鎮官邸

日本本州最北部的青森縣東部外海8日晚間約11時15分發生地震。日本氣象廳表示，震源深度50公里，屬淺層地震，規模達7.6...

川普新國安戰略掀議！歐洲理事會主席嚴詞批評「美國對歐願景」

歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）表示，歐盟必須從美國新的國家安全戰略中吸取教訓…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。