日本青森縣外海7.6地震 造成4人受傷傳出2700戶停電

日本青森縣東方外海昨晚發生規模7.6地震，青森縣傳出2700戶停電，2人受傷，北海道也傳出2人因地震受傷。日本氣象廳官員表示，未來幾天不排除可能持續發生地震。

日本青森縣東方外海昨天晚間11時15分（台北時間10時15分）發生規模7.6地震，震源深度50公里，青森縣八戶市觀測到最大震度6強。

北海道太平洋沿海中部等地區發布海嘯警報，預測高度3公尺。北海道太平洋沿岸東部發布高度1公尺的海嘯注意報。

共同社報導，岩手縣觀測到高度70公分的海嘯。

根據氣象廳資料，規模7.6強震發生後，青森縣外海發生多起餘震，其中規模最大為5.6。

路透社報導，氣象廳官員簡報時表示，未來幾天不排除可能持續發生地震。

共同社報導，青森縣2700戶傳出停電。東北新幹線一度傳出一列載有94名乘客的列車受困，無人受傷。

青森縣當局表示，東北町道路發生塌陷，1名男性受傷。當地的消防局表示，青森縣五所川原市1名70多歲女性在家中因地震導致物品掉落而受傷。

此外，北海道地區也傳出2人因地震受傷。