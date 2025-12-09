印度強調掌控爭議地阿魯納查邦 促中國不刁難民眾

中央社／ 新德里8日專電

一名出生於印度、中國邊境爭議地阿魯納查邦的女子，11月在中國轉機遭中方刁難，印度外交部今天對此表示，當地是印度「不可分割一部分」，要求中方保證不會再發生類似事件。

常居英國的印度女子通多克（Pema WangThongdok）11月21日從倫敦經上海欲飛往日本，但中國移民官員稱她出生於阿魯納查邦（ArunachalPradesh），而那裡是「中國的一部分」，因此她的印度護照無效，這讓她滯留上海18小時，最後才在印度官員護送下離開中國。

中國2023年8月公布新版地圖，除納入台灣、南海諸島，也把中國與印度間有爭議的阿魯納查邦和阿克賽欽地區（Aksai Chin）視為中國一部分，其中阿魯納查邦即是中國所謂的「藏南地區」。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天在記者會指出，希望中國當局保證，不會選擇性針對、任意拘留、騷擾進出中國的印度公民。

對於通多克遭中國相關單位刁難一事，賈斯瓦說：「針對這個問題，我們已強力和中國進行交涉，中國當局至今未能對此做出解釋。」

賈斯瓦提到：「我們已經多次說明，阿魯納查邦現在是，未來也會是印度不可分割的一部分。」

在談到印度與中國的關係時，賈斯瓦表示，雙方關係正朝正面的方向發展，「我們也希望能繼續朝這樣的方向前進」。

但賈斯瓦也警告，類似事件會破壞兩國間在外交上的接觸，他說道：「中國針對那名來自阿魯納查邦的印度公民的作為，對於雙方為建立互信和理解、逐步推進雙邊關係正常化所做的努力極為不利。」

即便如此，賈斯瓦坦承，印度外交部建議印度公民在前往中國旅行或過境中國時，務必要小心謹慎。

印度 外交部

延伸閱讀

川普貿易戰效應…陸港韓供應商比率大減至五成 台灣成贏家

IndiGo航班漸恢復 退票金額達21億元

印度交通像戰場？ 前主播搭1運輸工具嚇：很乾淨、比歐洲更舒服

機師工時新規 印度最大航空航班大亂…估2個月才復常

相關新聞

泰海陸空戰力輾壓柬 空軍東南亞最強！還擁有航艦

泰柬邊境衝突又起。路透及彭博整理兩國軍力對比，泰軍的裝備武器多來自美歐；柬軍則幾乎都來自中國大陸。

衝突再起！泰軍空襲柬國 逾40萬人撤離

泰柬兩國連兩天發生邊境衝突，互控對方開火，泰軍八日更派戰機空襲柬埔寨，至少一名泰國軍人、四名柬埔寨平民喪生。

泰柬衝突再起 收貝東塔爛攤子…泰總理阿努廷乘勢拚選舉

英國廣播公司和彭博報導，邊境爭議已成為泰國政治危機的成因，前總理貝東塔八月因此下台。泰國法政大學學者普拉維表示，九月上台...

日本青森縣發生強震 周邊核電廠與核設施未受影響

日本青森縣以東外海8日晚間發生規模7.6的淺層地震，所幸根據日媒報導，震源周邊的日本核電廠及核設施皆未受影響。

日本青森縣外海地震 首相高市早苗坐鎮官邸

日本本州最北部的青森縣東部外海8日晚間約11時15分發生地震。日本氣象廳表示，震源深度50公里，屬淺層地震，規模達7.6...

川普新國安戰略掀議！歐洲理事會主席嚴詞批評「美國對歐願景」

歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）表示，歐盟必須從美國新的國家安全戰略中吸取教訓…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。