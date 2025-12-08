聽新聞
0:00 / 0:00
日本青森縣外海地震 首相高市早苗坐鎮官邸
日本本州最北部的青森縣東部外海8日晚間約11時15分發生地震。日本氣象廳表示，震源深度50公里，屬淺層地震，規模達7.6。
氣象廳1開始表示，規模為7.2，但不久上調至7.6。
JR東日本（東日本旅客鐵道）表示，受地震影響，東北新幹線從福島車站至新青森車站間的往來路線均暫停行駛，尚不清楚何時能復駛。
青森縣位於日本東北地方，隔津輕海峽與北海道相望。氣象廳對北海道濱臨太平洋沿岸中部、青森縣濱臨太平洋沿岸及岩手縣發布「海嘯警報」。
日本首相官邸在地震發生後1分鐘，就在官邸內的危機管理中心開設官邸對策室，首相高市早苗和防災擔當大臣赤間二郎皆已進入官邸坐鎮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言