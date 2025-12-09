泰柬衝突再起 收貝東塔爛攤子…泰總理阿努廷乘勢拚選舉

英國廣播公司和彭博報導，邊境爭議已成為泰國政治危機的成因，前總理貝東塔八月因此下台。泰國法政大學學者普拉維表示，九月上台的泰國總理阿努廷若能和平解決邊境爭端，可望在明年國會大選握有優勢。

泰柬五月曾短暫交火導致一名柬埔寨士兵陣亡，緊張升高。時任總理貝東塔六月與仍具影響力的柬埔寨前總理洪森通話，稱洪森為「叔叔」，還形容一位泰軍指揮官是「對立面」；該通話錄音後來遭外洩，在軍方影響力極大的泰國引發強烈反彈。

多位泰國參議員向憲法法院指控貝東塔「違反道德標準」，她主張其措辭屬談判手段。但憲院仍在八月將貝東塔解職。主要執政夥伴退出，貝東塔「為泰黨」喪失自前年以來掌握的總理寶座。阿努廷則屬眾議院第三大黨「泰自豪黨」，並與支持他的第一大黨「人民黨」達成協議，就任四個月後將舉行國會大選。