聽新聞
0:00 / 0:00

泰柬衝突再起 收貝東塔爛攤子…泰總理阿努廷乘勢拚選舉

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

英國廣播公司和彭博報導，邊境爭議已成為泰國政治危機的成因，前總理貝東塔八月因此下台。泰國法政大學學者普拉維表示，九月上台的泰國總理阿努廷若能和平解決邊境爭端，可望在明年國會大選握有優勢。

泰柬五月曾短暫交火導致一名柬埔寨士兵陣亡，緊張升高。時任總理貝東塔六月與仍具影響力的柬埔寨前總理洪森通話，稱洪森為「叔叔」，還形容一位泰軍指揮官是「對立面」；該通話錄音後來遭外洩，在軍方影響力極大的泰國引發強烈反彈。

多位泰國參議員向憲法法院指控貝東塔「違反道德標準」，她主張其措辭屬談判手段。但憲院仍在八月將貝東塔解職。主要執政夥伴退出，貝東塔「為泰黨」喪失自前年以來掌握的總理寶座。阿努廷則屬眾議院第三大黨「泰自豪黨」，並與支持他的第一大黨「人民黨」達成協議，就任四個月後將舉行國會大選。

貝東塔 泰國 洪森

延伸閱讀

泰柬衝突40萬居民撤離 醫院關閉避難所人滿為患

泰柬衝突再起 至少1泰國軍人、4柬埔寨平民喪命

KK園區1178名中國籍電詐嫌犯 經泰國押解回陸

泰柬邊境緊張升溫 交火誰占優勢？陸海空軍力對比一覽

相關新聞

日本青森縣外海發生規模7.6地震！日本氣象廳：震源深度50公里

日本氣象廳官網8日聲明，當地8日晚間約11時15分（台灣當晚約10時15分），在青森縣東部外海發生規模7.6的地震。

泰柬邊境緊張升高 中國製火箭砲成導火線

泰國與柬埔寨邊境緊張升高，泰國軍官表示，軍方今天鎖定柬埔寨部署長程火砲的軍事設施發動空襲，監控資料顯示，包含中國製火箭砲...

這理由讓日本不幫了！ 越南新核電廠計畫恐遇變數

日本駐越南大使伊藤直樹向路透表示，由於時程表太過緊湊，日本已退出為越南興建大型核電廠的計畫；越南為了避免發缺電所訂定的長...

泰柬衝突40萬居民撤離 醫院關閉避難所人滿為患

泰柬邊境爆發軍事衝突，局勢持續惡化，迫使泰柬邊境的醫院和學校暫時關閉，目前已有約40萬名居民被迫撤離，避難所人滿為患。泰...

泰海陸空戰力輾壓柬 空軍東南亞最強！還擁有航艦

泰柬邊境衝突又起。路透及彭博整理兩國軍力對比，泰軍的裝備武器多來自美歐；柬軍則幾乎都來自中國大陸。

衝突再起！泰軍空襲柬國 逾40萬人撤離

泰柬兩國連兩天發生邊境衝突，互控對方開火，泰軍八日更派戰機空襲柬埔寨，至少一名泰國軍人、四名柬埔寨平民喪生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。