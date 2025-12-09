衝突再起！泰軍空襲柬國 逾40萬人撤離

泰柬兩國連兩天發生邊境衝突，互控對方開火，泰軍八日更派戰機空襲柬埔寨，至少一名泰國軍人、四名柬埔寨平民喪生。

泰國外交部說，柬方踐踏停火協議，對柬軍事行動將持續到能確保泰國主權和領土完整。泰國陸軍參謀長同日表明，已設定癱瘓柬埔寨軍事能力的目標，以消除未來隱患。

美國有線電視新聞網七日報導說，這使美國總統川普兩個月前主導的和平計畫瀕臨破裂，美國國務院則尚未對此置評。

這波最新的衝突始於七日下午，泰國外交部當晚指稱，柬軍向泰國境內的泰軍開火，泰軍因此自衛還擊；英國廣播公司引述泰方同日說法報導，泰柬在泰國東北部的四色菊府爆發衝突。翌日泰軍宣稱，柬軍清晨約五時朝泰柬邊境的泰國烏汶府多處開火，泰軍出動Ｆ｜十六戰機空襲柬埔寨在泰柬邊境的基地。

柬埔寨國防部發言人蘇潔達說，泰軍八日清晨約五時在柬埔寨普里維希省及奧多棉吉省對柬軍發動攻擊，柬方未還擊，且泰軍早已連日挑釁。

泰國陸軍聲稱，泰軍至少一人死亡、十八人受傷。柬埔寨新聞部長尼斯八日指稱，至少四名柬埔寨平民喪生、十名平民受傷，數十萬人逃離家園。

泰國政府已呼籲邊境四府居民撤離至安置中心，已約四十萬人撤離、六百多所學校暫時關閉。泰國國家安全委員會八日開會，政府將按該委員會決議採取行動，即泰國將在一切必要情況下，視實際情況執行軍事行動。

柬埔寨總理洪馬內八日稱，當務之急是團結。洪馬內父親、參議院議長洪森同日說，柬方已畫下必將採取報復行動的紅線。