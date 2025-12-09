聽新聞
泰海陸空戰力輾壓柬 空軍東南亞最強！還擁有航艦

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
泰國軍方一架F-16戰鬥機。路透
泰國軍方一架F-16戰鬥機。路透

泰柬邊境衝突又起。路透及彭博整理兩國軍力對比，泰軍的裝備武器多來自美歐；柬軍則幾乎都來自中國大陸。

在國防支出及地面部隊上，柬埔寨去年十三億美元、現役軍人約十二點四三萬名。以陸軍規模最大，約七點五萬名兵力，有兩百多輛戰車和約四八○門火砲。

美國視泰國為非北約的主要盟友。去年國防支出五十七點三億美元，現役軍人逾卅六萬名；陸軍廿四點五萬人，約十一點五萬為義務役，約有四百輛戰車、一二○○多輛裝甲運兵車及約二六○○門火砲。英國智庫國際戰略研究所評估，打地面戰爭，泰軍將占優勢。

柬埔寨空軍沒有戰機；泰國空軍則號稱是東南亞裝備最精良且訓練最完善的空軍之一，有一一二架具作戰能力的飛機，包含廿八架美製Ｆ-十六與十一架瑞典「獅鷲」Ｃ／Ｄ型戰機。

柬埔寨海軍約二八○○名兵力，一五○○名為陸戰隊；泰國海軍則約七萬名兵力，涵蓋航空、陸戰隊及海防，還擁有東南亞唯一現役航空母艦、西班牙製的「納呂貝特號」，陸戰隊的兵力，大約二點三萬名，還有數十輛作戰車輛。

