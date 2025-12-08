快訊

日本青森縣外海發生規模7.6地震！日本氣象廳：震源深度50公里

永別了安西教練 官方證實「灌籃高手」知名聲優過世

三地集團董座交保失敗 籌不到2.2億求降價…法官冷回「你們集團很大」

聽新聞
0:00 / 0:00

泰柬邊境緊張升高 中國製火箭砲成導火線

中央社／ 曼谷8日綜合外電報導
在泰國武里南府，撤離邊境省份的民眾在一處避難所休息。 新華社
在泰國武里南府，撤離邊境省份的民眾在一處避難所休息。 新華社

泰國柬埔寨邊境緊張升高，泰國軍官表示，軍方今天鎖定柬埔寨部署長程火砲的軍事設施發動空襲，監控資料顯示，包含中國製火箭砲在內的這些武器可能用來攻擊平民區。

路透社報導，這是泰柬兩國7月因邊境爭端發生為期5天衝突以來最嚴重的交戰，雙方互控對方違反美國總統川普（Donald Trump）和馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）斡旋的停火協議。泰國軍方表示，已在與柬埔寨有爭議的邊境地區進行空襲。

泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）表示，根據武器動向和射程判斷，泰國軍方認為柬埔寨部隊可能使用俄羅斯製BM-21多管火箭砲和中國製PHL-03火箭砲，朝泰國一座省級機場和公立地區醫院發射。

蘇拉桑接受路透社訪問時指出，「情報顯示已有人試圖鎖定這些設施的座標」，但未進一步說明細節。

他並表示，軍方情報顯示這次空襲目標鎖定包含火箭砲存放設施在內的彈藥庫。路透社無法獨自核實泰國空軍突襲造成的影響。

柬埔寨國防部發言人暫未回應路透社提問。柬埔寨當局否認將民用設施當作攻擊目標。

根據美軍資料庫，PHL-03火箭砲可發射射程介於70至130公里的導引和無導引火箭，BM-21多管火箭砲射程則介於15至40公里。

泰國空軍今天發表聲明指出，柬國部隊調度重型武器並重新部署作戰單位後，空軍已出動軍機攻擊這些軍事目標。

泰國 火箭 柬埔寨

延伸閱讀

泰柬衝突40萬居民撤離 醫院關閉避難所人滿為患

泰柬衝突再起 至少1泰國軍人、4柬埔寨平民喪命

KK園區1178名中國籍電詐嫌犯 經泰國押解回陸

泰柬邊境緊張升溫 交火誰占優勢？陸海空軍力對比一覽

相關新聞

泰柬邊境緊張升高 中國製火箭砲成導火線

泰國與柬埔寨邊境緊張升高，泰國軍官表示，軍方今天鎖定柬埔寨部署長程火砲的軍事設施發動空襲，監控資料顯示，包含中國製火箭砲...

這理由讓日本不幫了！ 越南新核電廠計畫恐遇變數

日本駐越南大使伊藤直樹向路透表示，由於時程表太過緊湊，日本已退出為越南興建大型核電廠的計畫；越南為了避免發缺電所訂定的長...

泰柬衝突40萬居民撤離 醫院關閉避難所人滿為患

泰柬邊境爆發軍事衝突，局勢持續惡化，迫使泰柬邊境的醫院和學校暫時關閉，目前已有約40萬名居民被迫撤離，避難所人滿為患。泰...

埃及、衣索比亞為大壩吵翻天 緊張局勢升級

近期埃及、衣索比亞為文藝復興大壩（GERD）爭執激烈，不斷發表聲明互相指責。衣國指埃及妄想壟斷水源；埃及外長昨日公開聲明...

梅爾茨結束訪以色列之行 歷史學者：沒多少人知道他是誰

在上任七個月後，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）前往以色列，進行他的首次正式訪問。此行不足24小時，在德國引發強烈關注。許多人擔心，在加薩衝突持續、約旦河西岸暴力升級之際，此行可能傳遞錯誤信號。

美國新國安戰略報告痛批歐洲政策 歐盟理事會主席反對干涉

針對美國白宮上週發布的新版國家安全戰略報告中尖銳批評歐洲政策，歐盟理事會主席柯斯塔今天表示反對美國對歐洲政治的任何企圖干...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。