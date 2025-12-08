快訊

日本青森縣外海發生規模7.6地震！日本氣象廳：震源深度50公里

永別了安西教練 官方證實「灌籃高手」知名聲優過世

三地集團董座交保失敗 籌不到2.2億求降價…法官冷回「你們集團很大」

埃及、衣索比亞為大壩吵翻天 緊張局勢升級

中央社／ 開羅8日專電
衣索比亞文藝復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam，GERD）。 美聯社
衣索比亞文藝復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam，GERD）。 美聯社

近期埃及衣索比亞為文藝復興大壩（GERD）爭執激烈，不斷發表聲明互相指責。衣國指埃及妄想壟斷水源；埃及外長昨日公開聲明，大壩不合法，談判結束，將依據國際法捍衛水權。

埃及媒體「埃及獨立報」（Egypt Independent）報導，埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）7日嚴正表示，埃及拒絕衣索比亞單方對東尼羅河流域採取蓄水和運作大壩的行動，並強調衣索比亞文藝復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam，GERD）違反國際法，最後更直指，埃及和衣索比亞雙方談判已經陷入僵局，談不下去了。

文藝復興大壩是非洲最大的水力發電計畫，由衣索比亞興建於其境內的青尼羅河（Blue Nile）上，2025年9月完工並正式啟用。

青尼羅河是尼羅河的上游源頭，也是主要水源之一。

報導指出，埃及和衣索比亞兩國分別依賴尼羅河97%和55%的用水。衣索比亞開始規劃興建大壩後，便在埃及和蘇丹之間引發激烈爭端。

埃及政府近期不斷深切關注大壩問題。10月指責衣索比亞因倉促蓄水而導致人為洪水，使下游的埃及和蘇丹兩國人民的生命和資源陷入危機。

埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）並以強硬態度發表聲明稱，衣索比亞面對大壩問題的不負責任態度，埃及絕不會袖手旁觀，並將採取一切必要措施，維護埃及自身權益和水資源安全。

11月，埃及灌溉部提出完整數據並發表聲明，指責衣索比亞持續混亂地從水庫放水。

12月初，衣索比亞外交部公開對埃及發動猛烈抨擊。其聲明稱，埃及政府深受殖民時代思維的影響，試圖破壞非洲穩定，並妄想壟斷尼羅河水資源。

衣索比亞聲明另指出，青尼羅河發源於衣索比亞高原，為尼羅河流域貢獻約86%的水量。衣索比亞地表水資源有70%來自青尼羅河流域，因此，衣索比亞如同其他所有尼羅河沿岸國家一樣，有權使用尼羅河水源。

衣索比亞聲明最後強調，埃及拒絕對話，還加強敵對言論，明顯有意使雙方衝突升級。

埃及議員巴克里（Mustafa Bakri）在衣索比亞外交部發表聲明後，立即回擊稱，衣索比亞毫無文明和智慧可言，違反所有外交準則。

埃及擔心大壩會減少水流量，威脅到埃及的農業及其1億人口的用水安全。埃及農業用水量占埃及總用水量80%。

蘇丹則擔心大壩會出現洪水失控問題。例如，2025年10月，大壩洩洪閘開啟後，位於蘇丹境內青尼羅河上的羅賽雷斯（Roseires）大壩和水庫有部分地區淹水。

阿布德拉提7日重申，埃及有權根據國際法捍衛水權，並強調水安全關乎人民生存威脅。

埃及 衣索比亞 大壩

延伸閱讀

7分鐘驚世搶案後羅浮宮又出包！天花板漏水釀400件資料受損

20公噸需退運銷毀⋯小磨坊黑胡椒粒驗出違規農藥 味好美農藥也超標

香港故宮埃及展4天吸1.6萬人 周末擠爆 市民等票4小時

「埃及」盡是奇蹟 也是商機

相關新聞

日本氣象廳：青森縣外海發生規模7.6地震 震源深度50公里

日本氣象廳官網8日聲明，當地8日晚間約11時15分（台灣當晚約10時15分），在青森縣東部外海發生規模7.6的地震。

泰柬邊境緊張升高 中國製火箭砲成導火線

泰國與柬埔寨邊境緊張升高，泰國軍官表示，軍方今天鎖定柬埔寨部署長程火砲的軍事設施發動空襲，監控資料顯示，包含中國製火箭砲...

這理由讓日本不幫了！ 越南新核電廠計畫恐遇變數

日本駐越南大使伊藤直樹向路透表示，由於時程表太過緊湊，日本已退出為越南興建大型核電廠的計畫；越南為了避免發缺電所訂定的長...

泰柬衝突40萬居民撤離 醫院關閉避難所人滿為患

泰柬邊境爆發軍事衝突，局勢持續惡化，迫使泰柬邊境的醫院和學校暫時關閉，目前已有約40萬名居民被迫撤離，避難所人滿為患。泰...

埃及、衣索比亞為大壩吵翻天 緊張局勢升級

近期埃及、衣索比亞為文藝復興大壩（GERD）爭執激烈，不斷發表聲明互相指責。衣國指埃及妄想壟斷水源；埃及外長昨日公開聲明...

梅爾茨結束訪以色列之行 歷史學者：沒多少人知道他是誰

在上任七個月後，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）前往以色列，進行他的首次正式訪問。此行不足24小時，在德國引發強烈關注。許多人擔心，在加薩衝突持續、約旦河西岸暴力升級之際，此行可能傳遞錯誤信號。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。