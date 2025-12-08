梅爾茨結束訪以色列之行 歷史學者：沒多少人知道他是誰

在上任七個月後，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）前往以色列，進行他的首次正式訪問。此行不足24小時，在德國引發強烈關注。許多人擔心，在加薩衝突持續、約旦河西岸暴力升級之際，此行可能傳遞錯誤信號。

歷史學者齊默爾曼（Moshe Zimmermann）對德國之聲表示，梅爾茨在以色列民眾中仍然相對陌生。

他說，如果做民調問「誰是現任德國總理？」，知道是梅爾茨的以色列人不會超過10%。對大多數人來說，默克爾仍然像是總理——而且她在這裡頗受歡迎。

無論如何，最近德國人對以色列在加薩的軍事行動提出越來越多的批評。對以色列人而言，這並不常見。

關於「巴勒斯坦問題」的分歧

人們高度關注梅爾茨與以色列總理內塔尼亞胡周日（12月7日）發布的聯合聲明和記者會。大家都想知道雙方關系是否受影響。兩位領導人承認在一些議題上存在分歧，但他們都強調兩國關系依然堅固。

2017年至2022年擔任以色列駐德大使的伊薩卡洛夫（Jeremy Issacharoff）表示，梅爾茨此行再次確認雙邊關係的牢固。德國承諾支持以色列，以色列也承諾支持德國。這一伙伴關係近年來顯著加強。

他補充說，記者會顯示雙方關係依然強勁，但存在分歧，尤其是在如何處理「巴勒斯坦問題」上，兩國對此都有清楚認識。

梅爾茨在前一晚會見以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）時承認，此行「時機復雜」。加薩的停火進程尚未進入第二階段，每日空襲仍在造成傷亡，以色列仍在等待最後一名人質的遺體的歸還。

與此同時，在以色列佔領的約旦河西岸，定居者暴力襲擊巴勒斯坦人的事件急劇上升，這也引起歐洲國家的警覺。

2001年至2007年擔任以色列駐德大使的斯坦因（Shimon Stein）表示，這是象徵性訪問，但同樣重要。梅爾茨自一開始就表達對以色列的團結與友誼，但現在國內外都有許多衝突，使此行變得更加敏感。

關於「兩國方案」的分歧

與許多西方領導人一樣，德國總理再次表達對「兩國方案」的支持。盡管現實條件讓巴勒斯坦建國的前景顯得比以往更遙遠。

梅爾茨說，德國堅信，在以色列旁建立一個巴勒斯坦國家，是通往未來的最佳前景。他指出，「兩國方案」只能在談判結束時達成，而不是一開始就出現。他重申德國目前不會承認巴勒斯坦國家。

內唐亞胡則當場否定了巴勒斯坦建國的可能。他的極右翼政府多次拒絕建立獨立的巴勒斯坦國家，更傾向推動更廣泛的地區和平。

內唐亞胡說，「我們相信有辦法推動與阿拉伯國家更廣泛的和平，同時實現與巴勒斯坦鄰居的可行的和平，但我們不會在家門口建立一個致力於毀滅我們的國家」。

齊默爾曼認為，這位總理的立場並無新意。他說，總理提到德國反對吞並約旦河西岸，這是「必說的話」——但未談及那裡目前正在發生的事情。梅爾茨只是延續舊政策，即不承認巴勒斯坦國家。這與一些歐洲國家不同。

梅爾茨此次沒有前往被佔領的約旦河西岸，也沒有會見巴勒斯坦領導人或公民社會代表。總理辦公室僅表示，他在出訪前與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）通了電話。

武器禁運是「一次性措施」

另一項爭議似乎已經緩和。梅爾茨承認，以色列在加薩的一些軍事行動讓德國陷入「困境」。他敦促以色列尊重國際法，但他強調，暫停武器交付只是「一次性措施」。

德國在8月暫停向以色列交付部分武器，原因是對加薩平民傷亡的擔憂不斷增加。聯合國的一個委員會將加薩戰爭定性為「種族滅絕」，以色列對此則強烈否認。

在以色列與哈馬斯達成停火協議後，德國對以色列的武器停運措施於11月取消。

儘管加薩戰爭持續，國防合作仍是德以關係的基石。內唐亞胡強調，大屠殺80年後，如今以色列在保護德國和歐洲。他提到柏林近期採購以色列「箭-3防空系統」，加以證明。

德國影響力有限

內唐亞胡還明確表示，有關加薩的政治進展，將在本月訪問白宮時與美國討論。許多觀察人士同意，德國在該地區的直接政治影響有限。斯坦因表示，目前無論德國還是歐盟，都不是決策中心，關鍵決策在華盛頓作出。

前以色列駐德大使的斯坦因說，隨著川普推動自己的計劃，以色列越來越依賴美國。他不認為內唐亞胡還有多少自主空間，這讓身為以色列人的他感到不安。

歷史學者齊默爾曼也持相同觀點。他說，德國在此無法推動任何政治安排，德國最多能提供對巴勒斯坦人的財政支持。這意味著，一旦川普的計劃啟動，「誰來出資」的答案之一就是德國。

齊默爾曼補充說，到目前為止，梅爾茨在以色列人心中還沒有名氣。這不令人意外，以色列人關注的是美國發生的事情——內唐亞胡也明確說過，「換句話說，對以色列來說，你們歐洲人並不重要。」

