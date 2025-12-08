快訊

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「規模5.5餘震」

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

粉絲錯愕！峮峮無預警退出「飢餓遊戲」 製作單位道歉曝原因

奈及利亞警方發現多具腐屍 疑涉及非法摘除器官

中央社／ 奈及利亞阿布加8日綜合外電報導

奈及利亞東南部伊莫州警方上週末在突擊行動中，發現多具腐爛且支離破碎的屍體，之後封鎖了一名綁架嫌犯所擁有的旅館及私人停屍間，疑涉及非法摘除器官

路透社報導，西非國家奈及利亞治安持續惡化，綁架集團日益猖獗，其活動已擴大至祭祀殺人，且涉嫌參與器官販運。

伊莫州（Imo state）警方發言人歐可耶（HenryOkoye）今天表示，警方根據關於嫌犯的情資，對恩戈-奧克帕拉地區（Ngor-Okpala district）烏穆胡自治社區（Umuhu Autonomous Community）展開突襲，目前嫌犯已被列為通緝對象。

歐可耶說：「法醫專家已取得證據...所有共犯將依法究辦。」參與這次行動的還包括伊莫州衛生官員、病理學家、當地官員及協助警方辦案的民間巡守隊。

他表示，警方已對這起涉嫌非法摘取器官的案件展開調查。

歐可耶還指出，警方也搜索了嫌犯住處，取得更多證據。但他未透露更多案情細節。

器官 證據 奈及利亞

延伸閱讀

奈及利亞最大集體綁架案傳百童獲釋 估仍265人遭挾持

奈及利亞爆綁架潮「一周數百人被拐」 總統宣布：全國進入緊急狀態

COP30／新版草案刪除「化石燃料」 29國怒轟倒退、恐將延會尋共識

在柬埔寨涉販運人口 中國網紅「橙子姐姐」被捕

相關新聞

這理由讓日本不幫了！ 越南新核電廠計畫恐遇變數

日本駐越南大使伊藤直樹向路透表示，由於時程表太過緊湊，日本已退出為越南興建大型核電廠的計畫；越南為了避免發缺電所訂定的長...

泰柬衝突40萬居民撤離 醫院關閉避難所人滿為患

泰柬邊境爆發軍事衝突，局勢持續惡化，迫使泰柬邊境的醫院和學校暫時關閉，目前已有約40萬名居民被迫撤離，避難所人滿為患。泰...

美國新國安戰略報告痛批歐洲政策 歐盟理事會主席反對干涉

針對美國白宮上週發布的新版國家安全戰略報告中尖銳批評歐洲政策，歐盟理事會主席柯斯塔今天表示反對美國對歐洲政治的任何企圖干...

泰柬衝突再起 至少1泰國軍人、4柬埔寨平民喪命

泰國今天對鄰國柬埔寨發動空襲，雙方在爭議邊境地區再度爆發戰鬥，並互相指責對方挑起戰火，這波最新衝突目前造成4名柬埔寨平民...

敘利亞推翻阿塞德滿週年 總統夏拉籲全民團結重建國家

敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天在慶祝長期執政者阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻屆滿1...

泰柬邊境緊張升溫 交火誰占優勢？陸海空軍力對比一覽

泰國與柬埔寨互控對方違反由美國總統川普斡旋的停火協議之後，泰國軍方表示，已在與柬埔寨有爭議的邊境進行空襲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。