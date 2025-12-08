泰柬衝突40萬居民撤離 醫院關閉避難所人滿為患

泰柬邊境爆發軍事衝突，局勢持續惡化，迫使泰柬邊境的醫院和學校暫時關閉，目前已有約40萬名居民被迫撤離，避難所人滿為患。泰媒指出，避難所容納量已達飽和。

泰柬邊境多地自7日開始發生衝突，泰柬互控對方違反由美國總統川普斡旋的停火協議，泰國軍方表示，已在與柬埔寨有爭議的邊境地區進行空襲。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）今晚針對泰柬情勢舉行記者會，他證實，從昨晚至今，邊境地區共有約40萬人撤離，有超過600所學校和邊境多間醫院暫時關閉。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國皇家陸軍今天指示所有與柬埔寨接壤省份的村莊居民須立即撤離至避難所。位於邊境的道路因為數眾多撤離車輛而大排長龍。

軍方已通報各政府機關，要求加強政府辦公場所的安全防護，並警告國家資產可能成為「敵人」的攻擊目標。

當地政府的聲明寫道：「請大家注意，準備好衣物和藥品，並隨身攜帶身份證件。其他貴重物品和摩托車必須存放屋內，離開前確保門窗已鎖好。」

泰國防減災廳透過手機向邊境居民發送訊息，警告他們若不立刻遷移至避難所，將立即面臨危險。

住在四色菊府（Si Saket）的泰國華人陳壯妙今天告訴中央社，早上開始大砲聲響不斷，他收到官方要求撤離的手機訊息，但因家裡位於山區，且距離邊境仍有40多公里，研判風險不高，因此暫不撤離。

陳壯妙說，有些住在堪塔瑞拉克區（Kantharalak）的友人，以暫時關閉商鋪，離開住處前往避難。

泰國民族報（The Nation）報導，靠近邊境的武里南府（Buriram）已有1.5萬人撤離，當地一間醫院暫停服務。

武里南府商會主席普爾薩普（Poolsap Thepnakorn）表示，泰柬邊境局勢相當緊張，「大批民眾不得不緊急且持續撤離該區域，撤離總人數約為1萬5000人」。

普爾薩普表示，居民目前已被安置到位於「昌國際賽車場」（Chang），昨晚約有7000人抵達，現在總人數可能超過1萬5000人，「幾乎是避難中心容納量的100%」。