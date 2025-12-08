紐西蘭機艦赴東海黃海執行任務 強化對北韓制裁

快訊

中央社／ 威靈頓8日綜合外電報導

紐西蘭補給艦「奧特亞羅瓦號」和海上巡邏機11月赴東海和黃海執行監控與威懾任務，為旨在遏止北韓發展核武及核彈道飛彈的「太平洋安全海上交流」（PSMX）計畫提供支持。

紐西蘭國防部今天發布新聞稿表示，巡邏面積合計達41萬平方公里的奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）和艦載SH-2G(I)「海妖直升機」（SeaspriteHelicopter），在執行勤務期間攔截2起疑似船對船非法轉運、鎖定7艘可疑船隻、向49艘商船打招呼，以及透過無線電廣播發送79條警告訊息。

新聞稿指出，奧特亞羅瓦號值行任務期間遭7艘不同的共軍艦艇尾隨，但彼此保持安全且專業的距離。

空中方面，P-8A海神式海上巡邏機（P-8APoseidon）機組人員目擊2起船對船轉運、監控59艘船隻，並發出19則警告訊息。

除了與加拿大、法國及日本等國軍艦協同合作，奧特亞羅瓦號也為澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）和美國驅逐艦米利厄斯號（USSMilius）等艦艇進行海上補給。

奧特亞羅瓦號艦長韋佛（Rob Welford）說道：「我們的同仁再次展現專業精神、堅忍不拔，以及維護國際秩序的承諾。」

他指出：「透過海上巡邏、空中監控以及國際合作，我們發揮了實質影響力，包括遏止非法活動及支援友艦。無論是我方或夥伴國艦艇船員皆展現高度專業。」

紐國空軍司令部指揮官史考特（Andy Scott）表示，P-8A海神式海上巡邏機「憑藉其監控能力，有助建立情資概況、協助PSMX掌握情報和即時採取行動」。

此外，紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）11月底告訴路透社，奧特亞羅瓦號同月5日罕見航經敏感的台灣海峽，自南海經由台灣海峽航往東北亞地區。

路透社報導，台灣國防部發表聲明說，台灣軍方「全面掌握區域所有軍事動態，且依規定適當應處，以確保國防安全」，但未進一步說明。

國防部 監控 紐西蘭 北韓

