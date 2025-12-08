挪威首都購物中心爆槍響 警稱無人受傷、犯嫌被捕
挪威警方表示，首都奧斯陸一座大型購物中心今天發生槍擊案，時值耶誕購物季高峰，現場人員遭緊急疏散，涉嫌開槍者已遭逮捕。
法新社報導，奧斯陸警方表示：「我們已巡查幾乎整個購物中心，並未發現有任何傷者。」
事件發生在奧斯陸北部的斯托羅（Storo）購物中心，當時民眾正忙著採購耶誕節相關商品。
警方指出，槍手持一把步槍開了一槍。至於做案原因及其他細節，目前尚不清楚。
警方表示，他們已經逮捕槍手，此人似乎是單獨行動。目前犯嫌身分尚未公開。
