挪威首都購物中心爆槍響 警稱無人受傷、犯嫌被捕

中央社／ 奧斯陸8日綜合外電報導

挪威警方表示，首都奧斯陸一座大型購物中心今天發生槍擊案，時值耶誕購物季高峰，現場人員遭緊急疏散，涉嫌開槍者已遭逮捕。

法新社報導，奧斯陸警方表示：「我們已巡查幾乎整個購物中心，並未發現有任何傷者。」

事件發生在奧斯陸北部的斯托羅（Storo）購物中心，當時民眾正忙著採購耶誕節相關商品。

警方指出，槍手持一把步槍開了一槍。至於做案原因及其他細節，目前尚不清楚。

警方表示，他們已經逮捕槍手，此人似乎是單獨行動。目前犯嫌身分尚未公開。

