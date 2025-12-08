泰柬衝突再起 至少1泰國軍人、4柬埔寨平民喪命

快訊

中央社／ 曼谷8日綜合外電報導
圖為12月8日在柬埔寨柏威夏省邊境地區拍攝的撤離的居民。 新華社/柬新社
圖為12月8日在柬埔寨柏威夏省邊境地區拍攝的撤離的居民。 新華社/柬新社

泰國今天對鄰國柬埔寨發動空襲，雙方在爭議邊境地區再度爆發戰鬥，並互相指責對方挑起戰火，這波最新衝突目前造成4名柬埔寨平民及1位泰國軍人喪命。

法新社報導，泰國第二軍區透過聲明表示，約有3萬5000名泰國民眾已自邊境地區撤離。

泰柬兩國今年7月曾因邊境爭端爆發為期5天的衝突，導致43人死亡、約30萬人流離失所，隨後在美國總統川普（Donald Trump）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）斡旋下達成停火協議，川普10月還親赴吉隆坡見證兩國簽署擴大版停火協議。

不過泰國上月暫停履行擴大版停火協議，理由是又有地雷在泰柬邊境炸傷數位泰國軍人。

自那時起，泰柬兩國官員陸續通報邊境地帶發生零星衝突，昨日與今天則再度爆發激烈戰鬥。

柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）告訴法新社，泰國今天的攻勢「至少造成4名柬國平民喪生」，其中包含一名女子在普里維希省（PreahVihear）死於砲擊。

涅帕達談到，另外3人是在奧多棉吉省（OddarMeanchey）因砲擊身亡，另有10幾名平民受傷，其中包含1名柬國新聞記者。

涅帕達告訴記者，光在奧多棉吉省至少就有1157戶人家撤離至安全地區。

最新戰事已導致泰柬兩國數以千計平民逃離家園。

泰柬衝突的核心在於，雙方逾百年來對法國殖民柬埔寨時期所劃定的陸地邊界具有分歧，兩國均宣稱擁有坐落邊境的幾座神廟。

當被記者問及川普介入停火與安華今天呼籲雙方克制，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在曼谷回應，無人有權要求泰國「保持克制或停止，我們早就過了那個階段」。

阿努廷補充道：「如果你希望（緊張）局勢平息，就叫侵略方停手。」

