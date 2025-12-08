英國希斯羅機場停車場遭胡椒噴霧攻擊 警方逮捕31歲男子

英國警方今天表示，希斯羅機場（Heathrow Airport）一處停車場發生的胡椒噴霧攻擊事件，初步判定是熟識者犯案，已逮捕一名31歲男子。這起事件不僅影響交通，也導致包括一名3歲女童在內的21人受傷。

法新社報導，武裝員警於上午8時過後不久抵達現場，逮捕一名涉嫌攻擊的31歲男子。警方表示：「他目前仍被拘留，仍在追查其他涉案嫌犯的下落。」

倫敦都會區警察局（London's Metropolitan Police）指出，這起發生在第3航廈立體停車場的事件，與先前所描述的不同，目前看來起因是一件熟識者之間的行李箱搶劫案。

警官史蒂文斯（Peter Stevens）表示，雖然他先前描述這是一起爭吵升級為肢體衝突的事件，但經過調閱監視器畫面和詢問目擊者後，警方已還原當時混亂的經過。

他說：「目前了解的情況是一名女子在停車場電梯內遭4名男子搶劫行李箱，對方向她噴灑據信是胡椒噴霧的物質。」「當時電梯內及周邊的人皆受噴霧影響。」

史蒂文斯補充說：「我們同仁正全力釐清事件經過，目前認為這是一樁單一事件，涉案者彼此之間認識。」

倫敦救護車局（London Ambulance Service）說，急救人員共處理了21名傷者，其中5人被送往醫院。

警方指出，包括在現場接受治療的3歲女童在內，所有傷者均無生命危險，也不致造成永久傷害。

英國官方及媒體報導，事件發生時，歐洲最繁忙的希斯羅機場第3航廈持續營運，但現場交通及大眾運輸系統均嚴重受阻。部分旅客抱怨因此錯過班機。

旅客巴特爾（Jayesh Patel）原本計畫與家人前往印度。他說：「我們幾乎被卡在原地一個半小時，衝去登機口，結果只差3分鐘沒趕上報到，被拒絕登機。」「所以只好開100英里（161公里）的車回家。」