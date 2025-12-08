快訊

張柏芝遭求償5300萬！壓力山大2天沒睡 開庭崩潰哭吼：對我不公平

台股上漲322點！外資買超玉山金4.9萬張最多 台積電也獲連五買

徐巧芯大姑80萬元辦保、戴電子腳鐶獲釋 杜秉澄覓保無著

英國希斯羅機場停車場遭胡椒噴霧攻擊 警方逮捕31歲男子

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導

英國警方今天表示，希斯羅機場（Heathrow Airport）一處停車場發生的胡椒噴霧攻擊事件，初步判定是熟識者犯案，已逮捕一名31歲男子。這起事件不僅影響交通，也導致包括一名3歲女童在內的21人受傷。

法新社報導，武裝員警於上午8時過後不久抵達現場，逮捕一名涉嫌攻擊的31歲男子。警方表示：「他目前仍被拘留，仍在追查其他涉案嫌犯的下落。」

倫敦都會區警察局（London's Metropolitan Police）指出，這起發生在第3航廈立體停車場的事件，與先前所描述的不同，目前看來起因是一件熟識者之間的行李箱搶劫案。

警官史蒂文斯（Peter Stevens）表示，雖然他先前描述這是一起爭吵升級為肢體衝突的事件，但經過調閱監視器畫面和詢問目擊者後，警方已還原當時混亂的經過。

他說：「目前了解的情況是一名女子在停車場電梯內遭4名男子搶劫行李箱，對方向她噴灑據信是胡椒噴霧的物質。」「當時電梯內及周邊的人皆受噴霧影響。」

史蒂文斯補充說：「我們同仁正全力釐清事件經過，目前認為這是一樁單一事件，涉案者彼此之間認識。」

倫敦救護車局（London Ambulance Service）說，急救人員共處理了21名傷者，其中5人被送往醫院。

警方指出，包括在現場接受治療的3歲女童在內，所有傷者均無生命危險，也不致造成永久傷害。

英國官方及媒體報導，事件發生時，歐洲最繁忙的希斯羅機場第3航廈持續營運，但現場交通及大眾運輸系統均嚴重受阻。部分旅客抱怨因此錯過班機。

旅客巴特爾（Jayesh Patel）原本計畫與家人前往印度。他說：「我們幾乎被卡在原地一個半小時，衝去登機口，結果只差3分鐘沒趕上報到，被拒絕登機。」「所以只好開100英里（161公里）的車回家。」

行李箱 停車場 搶劫

延伸閱讀

影／台中熟女酒後槓上輕熟女 大街上演4女1男亂鬥 互控傷害全送辦

北市首例老公寓裝電梯在大安區 裝了10年現況曝光還有意外好處

北市議員籲提供誘因補助公寓增設電梯 蔣萬安允研議

電梯裡為何裝鏡子？專家揭真正用途：不單只是整理儀容

相關新聞

泰柬邊境武裝衝突 泰國總理放話「不允許侵犯主權」恐採軍事行動

泰國「民族報」8日報導，總理阿努廷當天發表電視演說，表示泰國與柬埔寨兩軍自7日以來在兩國邊境多個地點發生武裝事件，泰政府...

敘利亞推翻阿塞德滿週年 總統夏拉籲全民團結重建國家

敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天在慶祝長期執政者阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻屆滿1...

泰柬邊境緊張升溫 交火誰占優勢？陸海空軍力對比一覽

泰國與柬埔寨互控對方違反由美國總統川普斡旋的停火協議之後，泰國軍方表示，已在與柬埔寨有爭議的邊境進行空襲

日防衛省10小時公布雷達照射事件 搶占國際話語權

日本7日清晨迅速公布自衛隊戰機前一天遭中國軍機雷達照射事件，距事發不到10小時。相較過去僅有的2起雷達照射事件，這次反應...

再交火！泰反擊柬埔寨出動F-16戰機 邊境居民急撤、泰641所學校關閉

泰國與柬埔寨邊境再次爆發衝突，泰軍表示，雙方持續交火已導致1名泰國士兵死亡、8人受傷。泰國空軍出動F-16戰機對柬埔寨發...

烏克蘭媒體：中國祕密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭「基輔獨立報」7日披露，據取得俄羅斯外流文件顯示，中國自2022年以來一直透過祕密管道購買俄國軍備，旨在強化用於入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。