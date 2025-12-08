涉多起巴士爆炸案 菲律賓南部恐怖組織首腦伏法

菲律賓南部恐怖組織「蘭佬伊斯蘭國哈山派系」首腦蘇萊曼，昨天在與菲律賓政府軍交火時被擊斃。他近年來涉及至少4起巴士爆炸事件，造成多人傷亡。

菲律賓陸軍第6步兵師今天宣布，部隊昨天在南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）沙里夫．阿瓜克鎮（Shariff Aguak）執行反恐任務，擊斃「蘭佬伊斯蘭國組織哈山派系」（Daulah Islamiyah）首腦蘇萊曼（Ustads Mohammad Usman Solaiman）。

軍方說，蘇萊曼本人也是炸彈專家，涉及多起暴行，包括2022年4月、5月和11月以及2023年4月至少4起巴士爆炸事件，造成多人傷亡。此外，他也涉及多次帶隊偷襲政府軍，以及殺害來自呂宋島的山羊商人。

當地軍方指揮官卡圖（Edgar Catu）表示，此次反恐行動成功，得力於地方民眾提供的情報。

蘇萊曼於2021年12月接管哈山派系，前首腦阿吉姆（Abu Azim）當時在與政府軍交火時喪生。

馬吉丹奧在未劃分為南、北兩省之前，就已是恐怖組織與穆斯林武裝分離組織活躍的地區，這些組織多與中東以及其他東南亞國家的極端組織關係密切。

菲律賓政府多年來一方面強力掃蕩，一方面推動地方發展，成功扭轉民眾同情恐怖組織的局面，轉而協助政府反恐。

根據澳洲經濟與和平研究所（IEP）公布的2025年全球恐怖主義指數（Global Terrorism Index 2025）報告，菲律賓的恐怖主義指數自2014年起持續好轉，但在亞太地區仍高居第2， 2024年仍發生22場攻擊，導致31人死亡。

中華民國外交部目前對南馬吉丹奧省所在的民答那峨島（Mindanao）發布第3級橙色警示，指出當地恐怖主義活動尚存、治安堪慮，建議國人避免非必要旅行。