日本成立「UHC知識中心」 李逸洋：願分享台灣健保經驗

日本政府6日啟動「全民健康覆蓋（UHC）知識中心」，與世界銀行及世界衛生組織合作，協助開發中國家建立可負擔的醫療體系。駐日代表李逸洋今天發文祝賀，強調台灣健保制度具國際參考價值，期盼未來有更多與全球合作的機會。

朝日新聞報導，為推動全球全民健康覆蓋（Universal Health Coverage, UHC），由世界銀行、世界衛生組織（WHO）與日本政府共同成立的「UHC知識中心（UHC Knowledge Hub）」6日在東京正式揭牌。該機構旨在協助開發中國家強化醫療體系，日本計畫以自身約60年前達成的「國民皆保險」經驗，向全球提供知識與制度規劃上的支援。

當天論壇共有約200人出席，包括日本財務大臣片山皋月、厚生勞動大臣上野賢一郎。片山皋月在社群媒體X發文，「日本保健制度與人才培育的國際樞紐，UHC知識中心正式成立！」她還提到，「與世界銀行總裁就確保稀土供應鏈一事的討論有所進展」，以及「WHO秘書長明確表示將加強與台灣的關係！」

李逸洋今天在駐日代表處X帳號發文表示，「祝賀日本設立UHC知識中心，同時也感謝片山財務大臣提及台灣。台灣的健保制度長期受到國際肯定，我們相信能為各國提供寶貴參考。」

李逸洋並重申，台灣願意積極參與國際衛生合作，「台灣期盼加入世界衛生組織（WHO），並與國際社會共同努力，持續做出貢獻。」

報導稱，WHO秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）6日在會中報告UHC的全球進展。

他指出，儘管25年來醫療可及性有所改善，但近10年明顯趨緩，目前全球約80億人口中，仍有46億人無法獲得必要的保健服務，16億人因醫療費負擔而陷入貧困，並強調「衛生與財政部門間的協調合作」是推動UHC的關鍵。

日本首相高市早苗以影片致詞表示，「要實現由健康勞動力所支撐的優質雇用與持續經濟成長，UHC是不可或缺的一環」，承諾日本將全力支持相關活動。

UHC知識中心第一年將邀請亞洲與非洲8國的衛生與財政政策制定者，協助建立符合各國需求的醫療制度與財務架構，以減少因貧窮而無法就醫的問題。