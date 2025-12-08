印度夜店火災釀25死 老闆遭通緝發文回應

印度果阿（Goa）一間夜店7日凌晨發生火警，目前已知造成25死、6傷，警方認為夜店老闆有潛逃可能，8日已對其發出通緝令，該店其中一名負責人今天在社群媒體發文，對悲劇表示遺憾。

發生大火的夜店，至今已經奪走25條人命，其中20人是工作人員。事件引發高度關注，印度總理莫迪（Narendra Modi）也發表了聲明，稱這起事件「令人深感悲痛」。

7日已經有4人因此事遭逮捕，執法單位今天又在德里逮捕一名平常負責夜店營運的經理。

果阿警方今天對夜店負責人發布通緝令，因為根據消息，他們兩人在案發後不久便離開了果阿，並試圖逃離印度。

印度亞洲新聞社（Indo-Asian News Service, IANS）報導稱，果阿邦警方表示，由於當局強烈懷疑兩人可能試圖逃往國外，因此有必要發布通緝令，而為了預防兩人潛逃，全國所有機場和警察局都已接獲警報。

夜店老闆之一的路特拉（Saurabh Luthra）今天在社群媒體Instagram上發文，稱夜店管理層對意外的規模「深感震驚」，他表示，管理層對店裡發生的這起不幸事件，造成生命損失深感悲痛和震驚。

路特拉稱，那是個「無法彌補的悲痛和巨大的痛苦」，並表示該店會「與死者家屬及傷者堅定不移地站在一起」，並「以最真誠的態度」獻上慰問之意。

新德里電視台（NDTV）報導，夜店6日晚間辦了一場「寶萊塢勁歌之夜」（Bollywood Banger Night）的活動，吸引大批民眾參加；根據在網路上瘋傳的影片，在一名舞者翩翩起舞之際，她頭上的天花板已經冒出火光，而在那之前，夜店為了炒熱氣氛，曾在室內施放煙火。

目前火災原因仍在調查，暫時無法確定煙火就是造成火警的原因，今日印度（India Today）報導，那家夜店的營業許可是在「缺少必要文件」的情況下取得的，這讓警方在調查時繃緊了神經。