泰柬衝突升溫 泰總理：捍衛主權依情勢採取軍事行動

中央社／ 曼谷8日專電
圖為12月8日在柬埔寨柏威夏省邊境地區拍攝的撤離的居民。 新華社/柬新社
圖為12月8日在柬埔寨柏威夏省邊境地區拍攝的撤離的居民。 新華社/柬新社

泰國與柬埔寨邊境7日再次發生武裝衝突，情勢持續升溫。泰國總理阿努廷今天發表全國談話，強調政府已指示所有安全部門確保人民安全，並捍衛泰國主權，依情勢需要採取相應的軍事行動。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天中午針對泰柬邊境情勢發表全國講話，他表示，泰柬邊境多地自7日開始發生衝突，政府密切關注局勢發展，並已命令所有安全機構一同合作確保人民安全，並堅定捍衛泰國主權。

阿努廷在約4分鐘的談話中指出，國家安全委員會今早召開會議，決議政府將根據委員會的決定採取行動，即根據局勢發展所需，在任何情況下進行軍事行動。

他說，政府對被迫遷往臨時避難所的邊境居民表示關切。所有機構均已接獲指示，確保提供全面的支持，包括生活條件、安全保障、住所、食物、飲用水、醫療服務等。

阿努廷表示，為確保大眾獲得準確訊息，避免不必要的恐慌，政府懇請民眾僅透過官方管道獲取最新消息。

國防部與外交部已被指定為此次局勢所有相關事宜的主要溝通機構。

阿努廷最後重申，保護國家安全和公民安全仍是政府和泰國皇家武裝部隊的首要任務。泰國從未尋求暴力，並重申從未發動或參與任何侵略行為。

「然而，泰國絕不容忍任何侵犯其主權的行為，並將繼續秉持理性、審慎的態度，恪守和平、安全和人道主義原則行事。」

他說，政府將持續關注局勢，並準備採取一切必要措施以維護國家安全、主權和人民福祉，並呼籲泰國人民信任政府和泰國皇家武裝部隊的能力，並對這些軍事行動給予鼓勵和支持。

