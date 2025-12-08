快訊

日防衛省10小時公布雷達照射事件 搶占國際話語權

中央社／ 東京8日專電
日本自衛隊戰機6日遭共軍遼寧艦艦載戰機殲-15以雷達照射。日本官房長官8日稱自衛隊在保持安全距離下執行任務，中方則強烈敦促對方停止「滋擾」正常演訓活動的行為。圖為2024年珠海航展上的殲-15（J-15）。中央社
日本7日清晨迅速公布自衛隊戰機前一天遭中國軍機雷達照射事件，距事發不到10小時。相較過去僅有的2起雷達照射事件，這次反應時間大幅加快。媒體分析，這反映日本政府意識到國際輿論戰的重要性，須及時揭露中國的問題行動。

日本經濟新聞報導，日本此前僅公布2次雷達照射事件，第一次是2013年，中國海軍艦艇對海上自衛隊護衛艦使用射控雷達照射；第二次2018年，韓國海軍艦艇對海上自衛隊巡邏機進行雷達照射。

本次是日本首次公布「戰鬥機對戰鬥機」的雷達照射事件。當時，中國軍機從航空母艦遼寧號起飛，而航空自衛隊的戰鬥機從那霸機場緊急升空，因應可能的領空侵犯。

雷達透過反射波計算距離，可以用於搜索，以及武器攻擊前的距離測定。艦艇通常配備多種雷達，較容易判斷是「搜索」還是「攻擊（火器管制）」用途。然而，戰鬥機通常只有機首一套雷達，兼具多種功能，因此難以判斷意圖。

對於這次雷達照射，中國方面沒有說明是否為「火器管制」。日本防衛省則表示，「無法判斷意圖及目的」，但「如果只是搜索，不應多次、間歇性重複照射」，防衛省判斷「是以自衛隊機為目標的危險行為」。

報導稱，日本防衛省此次公布的速度極快，事件發生後不到10小時便對外說明。自衛隊機兩度受到雷達照射的時間分別是6日下午4時許，以及下午6時許至7時許。隔天7日凌晨約2時，防衛大臣小泉進次郎就召開臨時記者會公布。

相較下，2013年安倍晉三第2次政權時的公布速度較為遲緩。當年1月19日發生「疑似雷達照射事件」、1月30日發生確切照射事件，兩起事件在2月5日一併公布。由於當時是首次碰到這種狀況，日本政府在分析狀況與發布方式上較為謹慎。

2018年12月，韓國軍艦對日本巡邏機雷達照射時，公布時間是事發隔天。當時安倍政權決定採取迅速發表的處理方針。日本政府公布後，韓國軍方否認照射，雙方防衛當局關係更加緊張。

當時日韓因為二戰徵用工問題，本就處於關係緊張狀態。日本政府比起與韓國政府磋商，更重視搶先對國內外發布訊息，凸顯對方的不當行為。

報導稱，日本政府這次之所以急於公布雷達照射事件，被認為是意識到國際輿論戰的重要性。當前中國正在國際社會積極批判日本，日本方面認為必須迅速對外發聲，揭露中國有問題的行動。

日中因為日本首相高市早苗的「台灣有事」國會答詢，以及中國駐大阪總領事薛劍「斬首論」，陷入交相指責的狀態，加上這次雷達照射事件，恐導致日中對立進一步升溫。

報導稱，外界普遍認為，日中可能會像過去一樣陷入長期對立。回顧2012年9月，當時民主黨政府將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化之後，日中關係急速惡化。2013年1月，中國軍艦對自衛隊護衛艦使用射控雷達，更讓對立升級。

當時，安倍晉三直到2014年11月，才終於與中國國家主席習近平舉行會談。

日本經濟 自衛隊 國軍

