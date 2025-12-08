敘利亞推翻阿塞德政權一周年 全國舉行紀念活動

敘利亞今天將紀念阿塞德（Bashar al-Assad）政權被推翻一週年。這個支離破碎的國家歷經多年戰爭後，正努力尋求穩定和復甦。

官方慶祝活動預定在大馬士革市中心的奧米亞廣場（Umayyad Square）舉行，全國其他地區也計畫舉行慶典。

一年前，夏拉（Ahmed al-Sharaa）率領反叛軍奪下大馬士革，阿塞德逃往俄羅斯。

敘利亞部分地區已提前數日展開慶祝：5日數以千計民眾湧上哈瑪（Hama）街頭，揮舞新國旗，紀念夏拉及伊斯蘭主義團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）在朝大馬士革推進期間奪下這座城市。

前「蓋達」（al Qaeda）指揮官夏拉在11月底的演說中紀念反叛軍攻勢一週年，他呼籲全體敘利亞人走上廣場，展現喜悅並彰顯國家團結。

夏拉上任後迅速改變敘利亞的外交路線，建立與美國的關係、獲得波斯灣阿拉伯國家支持，同時疏遠阿塞德的兩大盟友伊朗與俄羅斯，西方的嚴厲制裁也多已解除。

夏拉承諾用包容與公正的體制取代阿塞德的暴力警察國家。

然而，數以百計人在宗派暴力中喪生，導致新的流離失所，也加深少數族群對夏拉政府的不信任。

夏拉週末在卡達的論壇中表示，儘管出現過暴力事件，「今天的敘利亞正處於最佳時期」。