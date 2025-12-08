聯合國募款規模腰斬 數千萬急需援助者恐被迫排除

聯合國今天呼籲為2026年募集230億美元，這筆數字僅達2025年原始募集目標的一半。聯合國坦言，全球人道需求達空前程度，捐助資金卻大幅下滑，他們不得不做出困難取捨。

路透社報導，聯合國承認，2026年籌募金額將使數千萬急需協助的民眾被排除在外，因為資金短缺迫使聯合國只能優先照顧最危急的族群。

籌募金額削減，讓援助機構面臨的挑戰除了衝突地區人員安全風險、出入管道不足之外，又多了一筆。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）負責人佛萊徹（Tom Fletcher）向媒體表示：「正是這些縮減，讓我們必須做出種種艱難、殘酷的抉擇。」

「我們人力吃緊、資金不足，還時常遭受攻擊。」他說：「我們替大家開著救護車往火場衝，現在還被要求順便把火滅了。可是水箱裡沒有足夠的水，還一邊被射擊。」

1年前，聯合國呼籲為2025年募集超過470億美元款項，但隨著美國總統川普（Donald Trump）以及德國等西方主要捐助國大幅減少援助，這筆金額後來也被調降。

11月統計顯示，聯合國今年僅獲得120億美元資金，為10年來新低，只能滿足約1/4的需求。

明年230億美元的募款計畫，將優先鎖定8700萬命懸一線的高危族群。不過，聯合國同時表示，全球約有2.5億人急需援助，若資源充足，預計將協助其中1.35億人，所需經費達330億美元。

規模最大的單一援助計畫是針對巴勒斯坦被占領土（Occupied Palestinian Territories），總金額達40億美元。這筆經費大多將投入加薩走廊，當地兩年來飽受以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）戰火蹂躪，近230萬居民幾乎全數無家可歸且仰賴救濟。

第2大受援國為蘇丹，第3則是敘利亞。

佛萊徹表示，人道援助組織正面臨益發嚴峻的飢餓、疾病蔓延和暴力紀錄新高等困境。

他說：「（這次募款）重點鎖定最嚴重衝擊生命的危機，包括戰爭、氣候災害、地震、流行病與糧食欠收。」

聯合國人道機構極度仰賴西方國家自願捐款，其中美國長期為最大單一捐助國。

聯合國資料顯示，儘管川普削減援助，美國於2025年仍位居首位，但其占總援助比例已從過去超過1/3，下降至今年的15.6%。