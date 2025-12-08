印尼蘇門答臘洪災重建資金逾千億 亞齊省需最多
印尼官員表示，蘇門答臘島在接連發生致命洪災後，重建與復原所需資金預估至少達51.82兆印尼盾（約新台幣1156億元），隨後可能再增加。
根據官方資料，這場由氣旋引發的洪水與土石流，截至今天已造成950人罹難，另有274人失蹤。這波風暴同時也導致泰國南部、馬來西亞境內約200人喪生。
路透社報導，印尼國家災害應變總署署長蘇哈里揚托（Suharyanto）表示，亞齊、北蘇門答臘和西蘇門答臘等3個省的復原經費可能還會增加，相關損失仍在評估中。
印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨晚在亞齊省主持內閣會議，蘇哈里揚托會中表示，在受災3省當中，亞齊省（Aceh）所需經費最多，達到25.41兆印尼盾。
北蘇門答臘和西蘇門答臘則分別需要12.88兆和13.52兆印尼盾。
他指出，北蘇門答臘和西蘇門答臘部分恢復較好的區域，將儘快啟動重建工程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言