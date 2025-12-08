快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

印尼蘇門答臘洪災重建資金逾千億 亞齊省需最多

中央社／ 雅加達8日綜合外電報導

印尼官員表示，蘇門答臘島在接連發生致命洪災後，重建與復原所需資金預估至少達51.82兆印尼盾（約新台幣1156億元），隨後可能再增加。

根據官方資料，這場由氣旋引發的洪水與土石流，截至今天已造成950人罹難，另有274人失蹤。這波風暴同時也導致泰國南部、馬來西亞境內約200人喪生。

路透社報導，印尼國家災害應變總署署長蘇哈里揚托（Suharyanto）表示，亞齊、北蘇門答臘和西蘇門答臘等3個省的復原經費可能還會增加，相關損失仍在評估中。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨晚在亞齊省主持內閣會議，蘇哈里揚托會中表示，在受災3省當中，亞齊省（Aceh）所需經費最多，達到25.41兆印尼盾。

北蘇門答臘和西蘇門答臘則分別需要12.88兆和13.52兆印尼盾。

他指出，北蘇門答臘和西蘇門答臘部分恢復較好的區域，將儘快啟動重建工程。

印尼 馬來西亞 普拉伯沃

延伸閱讀

新任理事長林憶君推「藥事外交」 藥師全聯會與印尼藥師會姐妹會續約

男子性侵婦女又偷竊 印尼村民殘忍私刑割他生殖器曬屍遊街

台灣、印尼藥師提前續盟 鞏固姐妹會情誼與交流

花蓮洪災賑助已撥逾9億 助2582戶重整家園

相關新聞

烏克蘭媒體：中國祕密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭「基輔獨立報」7日披露，據取得俄羅斯外流文件顯示，中國自2022年以來一直透過祕密管道購買俄國軍備，旨在強化用於入...

希望象徵？加薩戰爭2年多來 伯利恆聖誕樹首點燈

在被占領的約旦河西岸伯利恆（Bethlehem）、耶穌基督的傳統誕生地，6日再度洋溢聖誕節的歡樂氣氛；這是自2年多前加薩...

美戰略報告對俄友善 歐洲卻擔心邊境安全

美國國家安全戰略報告對俄羅斯很友善，歐洲擔心對俄國總統普丁的威嚇力減弱。

歐洲議會祈禱早餐會 為宣道迫害者祈禱

布魯塞爾近日舉辦歐洲議會祈禱早餐會！

運動風退場！美國年輕男新流行：半開襟上衣配抹茶

美國一些社會新鮮人最近開始流行穿拉鍊只到胸口的半開襟上衣，為什麼這種過去被認為有點老氣的衣服，會成為年輕人新歡？穿半開襟上衣還要拿著一杯抹茶飲料，又是怎麼回事？ 21歲的吉亞姆菲（Jason Gyamfi）兩周前穿上一件毛衣，宣布一項重大生活改變。他在TikTok影片中說，他不再穿以前常穿的運動外套了。這段影片獲得超過100萬個喜歡...

二戰世代凋零 美珍珠港84周年紀念日首度無當年倖存者出席

美國海軍7日在夏威夷珍珠港紀念珍珠港事變八十四周年，當年親歷事變的倖存美軍如今僅剩12人在世，都已是百歲人瑞，且因健康因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。