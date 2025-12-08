塔利班禁令衝擊 聯合國女職員無法進入辦事處

聯合國今天呼籲塔利班（Taliban）當局解除阿富汗女性在聯合國辦事處工作的禁令，並表示這項限制正讓「攸關生命的服務」面臨風險。

法新社報導，自塔利班於2021年重新掌權以來，阿富汗女性被禁止從事多數工作、不得進入公園和美容院，且12歲以上便不得再繼續上學。塔利班當局自9月開始禁止女性工作人員進入聯合國辦事處。

聯合國婦女署駐阿富汗特使佛格森（SusanFerguson）在聲明中表示：「我們呼籲撤銷禁止阿富汗女性員工和承包商進入聯合國辦事處的禁令，並確保她們能夠安全進入辦公室和外勤工作場所。」

佛格森說：「這些限制維持得越久，對這些攸關生命的服務造成的風險就越大。」她並指出，這些禁令已違反聯合國所秉持的人權與平等原則。

聲明未提及受影響的人數，但聯合國消息人士指出，有數百名女性員工受到這項禁令波及。

佛格森表示，過去3個月來，員工一直以遠端方式工作，特別是為致命地震的受害者，以及從鄰國巴基斯坦和伊朗被驅逐出境的阿富汗移民提供援助。

她表示這些女性員工的工作「不可或缺」，還說：「唯有她們在場，我們才能安全接觸到婦女與女孩，並提供文化上適切的協助。」

塔利班當局並未立即回覆法新社的置評請求。