IndiGo航班漸恢復 退票金額達21億元

中央社／ 新德里8日專電

印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）大規模航班取消、延誤情況逐步獲得控制，在印度政府的要求下，該公司火速處理退款事宜，至今已累積退回61億盧比（約新台幣21.09億元），並已將約3000件行李送回給旅客。

印度民航部（Ministry of Civil Aviation）表示，IndiGo航班取消、延誤的現象延燒近一週後，目前已逐步邁入正軌；在此同時，IndiGo已開始退款給受影響的旅客，目前累積金額達61億盧比，也已經陸續將行李送回給旅客，至今歸還約3000件行李。

IndiGo是印度最大航空公司，每天營運約2200個航班，國內線航班約60%由該公司營運，11月開始出現航班異常，單月取消1232個航班，12月情況雪上加霜，4日取消超過500個航班，5日更有超過1000個航班被取消。

在各地機場大亂、票價飆漲，導致民怨四起後，印度主管機關緊急介入，讓IndiGo火速改善，根據該公司公布的資料，其7日的準點率（On Time Performance,OTP）已回升到75%。

執行長艾伯特（Pieter Elbert）透過影片對外表示：「我們正一步一步恢復營運。」

針對善後的問題，民航部表示，政府要求IndiGo不得向受這波事件影響的旅客收取任何額外費用，目前政府已經設立專職單位，確保退款、改簽等問題都能得到及時、妥善的解決。

IndiGo營運的航班已從5日的706個，增加到6日1565個、7日約1650個。

目前拉吉斯坦（Rajasthan）正值旅遊旺季，依據今日印度（India Today）報導，受到IndiGo航班大亂影響，拉吉斯坦旅遊受到衝擊，飯店、交通運輸、旅行社等業務都遭波及，耶誕節、新年假期的訂單紛紛被取消。

至於IndiGo航班大亂的確切原因，民航部正在進行調查，艾伯特先前表示，是包括（飛機）輕微技術故障、冬季（航班）班表、天候狀況不佳、機組人員排班新規等問題累積所造成的一連串負面反應。

