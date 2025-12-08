泰柬邊境緊張升溫 軍力對比一覽

快訊

中央社／ 曼谷8日綜合外電報導

泰國柬埔寨互控對方違反由美國總統川普斡旋的停火協議之後，泰國軍方表示，已在與柬埔寨有爭議的邊境進行空襲。

路透社整理雙方軍力對比如下：

●預算與地面部隊

2024年，柬埔寨國防預算為13億美元，現役軍人約12萬4300人。柬埔寨武裝部隊於1993年成立，由原共產軍及兩支抵抗軍合併而成。

其中，柬埔寨陸軍規模最大，約7萬5000名士兵，配備 200多輛戰車及約480門火炮。

泰國被美國列為非北大西洋公約組織（NATO）主要盟友，擁有龐大且經費充足的軍隊。2024年國防預算為 57.3億美元，現役軍人超過36萬人。

泰國陸軍總人數24萬5000人，其中約11萬5000為義務役。配備約400輛戰車、1200多輛裝甲運兵車及約2600 門火炮。

陸軍自有航空隊，包括運輸機、直升機及無人機。

●空軍

柬埔寨空軍約1500名人員，機隊規模較小，包括10架運輸機及10架運輸直升機。

柬埔寨沒有戰鬥機，但擁有16架多用途直升機，包括6 架蘇聯米17（Mi-17）及10架中國直-9（Z-9）。

泰國空軍是東南亞裝備最精良、訓練最完善的空軍之一，約4萬6000名人員，擁有112架作戰能力飛機，包括 28架F-16與11架瑞典獅鷲戰機（Gripen），以及數十架直升機。

海軍

柬埔寨海軍約2800名人員，其中包括1500名海軍陸戰隊，配備13艘巡邏與沿岸作戰艦艇，以及1艘兩棲登陸艦。

泰國海軍規模更大，約7萬名人員，涵蓋海軍航空、海軍陸戰隊、沿岸防禦及義務役。

泰國海軍擁有1艘航空母艦、7艘護衛艦及68艘巡邏與沿岸作戰艦艇。艦隊還包含少數可容納數百名士兵的兩棲與登陸艦，以及14艘較小型登陸艇。

泰國海軍航空部門擁有自用飛機，包括直升機與無人機；海軍陸戰隊人數約2萬3000人，配備數十輛武裝作戰車輛。

海軍 泰國 柬埔寨

