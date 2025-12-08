李顯龍談星馬分家 重申不讓種族宗教議題分裂新加坡

新加坡國務資政李顯龍近期談及新加坡從馬來西亞獨立過程，他說分家是雙方協商結果，根據經驗，每任總理都不會允許任何勢力或強權，不論國外或國內威脅新加坡做出有損國家利益或主權的決定、不讓種族或宗教議題分裂新加坡。

李顯龍昨天在「信天翁檔案：解密獨立史」（TheAlbatross File: Singapore’s Independence Declassified）常設展開幕式上發表演講時，提及過去新加坡與馬來西亞的分家過程一度哽咽。

「信天翁檔案」是一份由新加坡建國元老吳慶瑞整理的機密檔案，收錄新加坡與馬來西亞分家過程的重要文件。1959年新加坡自治邦成立，建國總理李光耀出任自治邦總理，1965年新加坡從馬來西亞聯邦中獨立出來，李光耀擔任首任總理。

聯合早報7日報導，各界長期觀點認為星馬分家由馬來西亞國父東姑阿都拉曼（Tunku Abdul Rahman）獨自決策，李顯龍說明，這個過程涵蓋複雜原因，包括李光耀和新加坡建國領袖爭取「馬來西亞人的馬來西亞」，正如許多歷史學家後來描述的那樣，分家是雙方協商的結果。

李顯龍指出，正值新加坡建國60週年之際，尤為感念當年建國元老的決定，其後新加坡蓬勃發展，遠遠超出當年想像；依據過去經驗，每任總理都不會允許任何勢力或強權，不論國外或國內，威脅新加坡做出有損國家利益或主權的決定，也絕不會讓種族或宗教分裂新加坡。

新加坡共和國位於馬來半島最南端，1959年由英國皇家殖民地改為自治領地，1963年加入馬來西亞聯邦，1965年脫離馬來西亞獨立。