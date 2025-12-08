泰柬交戰情勢緊張 邊境居民撤離、泰641所學校關閉

泰國與柬埔寨邊境再次爆發衝突，泰軍表示，雙方持續交火已導致1名泰國士兵死亡、8人受傷。泰國空軍出動F-16戰機對柬埔寨發動空襲，泰柬邊境居民大規模撤離，泰國教育部下令關閉邊境641所學校。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，柬軍向泰軍發動攻擊，造成1名泰國士兵死亡，另有8人受傷。泰軍隨即展開反擊，出動F-16戰機攻擊柬埔寨軍事目標。

泰柬此次軍事衝突從昨天下午開始，泰國外交部昨晚表示，柬軍向在泰國境內修繕道路的泰國軍人開火，迫使泰軍自衛還擊，當時造成2名泰國士兵受傷。

泰軍今天指出，柬軍清晨5時05分向泰國邊境烏汶府（Ubon Ratchathani）多處開火。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰國空軍出動F-16戰機對位於邊境地區的柬埔寨基地空襲。柬埔寨軍隊已進入最高戰備狀態，加強防禦陣地，儲備彈藥，並密切監視泰方行動，雙方邊境大批平民撤離。

泰國第二軍區呼籲民眾和所有軍人，不要發布或分享與軍事行動相關的圖片和資訊，並警告說此類內容可能會讓敵對勢力用來分析，危及部隊和國家安全。

泰國教育部長娜盧孟（Narumon Pinyosinwat）今天表示，因泰柬邊境爆發衝突，當局已下令疏散在高風險地區的人員，而為保障師生安全，位於邊境的四色菊府（Si Saket）、烏汶府、武里南府 （Buriram）和沙繳府（Sa Kaeo）4個府共641所學校暫時關閉。

另外，原本今天要到邊境視察的泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）則取消計畫。泰國民族報（The Nation）報導，阿努廷今早9時召集各安全部門召開緊急會議。

泰柬兩國互控對方掀起新一輪邊境戰事。柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）表示，泰軍今天清晨在普里維希省（Preah Vihear）和奧多棉吉省（Oddar Meanchey）對柬軍發動攻擊，並強調柬方並未還擊。

泰柬兩國今年7月曾因邊境爭端爆發為期5天的衝突，隨後在美國總統川普與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）斡旋下達成停火協議，川普10月親赴吉隆坡見證兩國簽署擴大版停火協議。