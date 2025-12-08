美戰略報告對俄友善 歐洲卻擔心邊境安全

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】

美國國家安全戰略報告對俄羅斯很友善，歐洲擔心對俄國總統普丁的威嚇力減弱。波蘭總理圖斯克7日特別強調，歐洲是美國的朋友、並非麻煩，德國外交部則希望美國別干涉歐盟各國的內政；民主黨國會議員也擔心這份報告會降低美國與盟友的外交互動。但俄羅斯政府發言人佩斯科夫對此表示相當歡迎。

歐洲不滿干涉內政

根據《英國廣播公司》報導，美國政府近日公布的戰略報告，除了關注台海局勢以外，對全球的戰略布局也多有盤整。其中，面對俄羅斯的態度變得比以前溫和，沒有將俄羅斯視為對美國的威脅。戰略報告指出，美國必須重建對俄羅斯的穩定戰略，並批評歐洲國家想要阻撓俄烏停戰的的努力。

此外，戰略報告還強調，美國應該優先考慮「在歐洲各國內部抵制歐洲目前的發展軌跡」，同時稱讚歐洲的「愛國政黨（例如德國的極右派另類選擇黨）」，並表示「美國鼓勵其在歐洲的政治盟友促進這種精神的復興」。這也讓德國外交部長瓦德普爾隱晦批評說，美國是德國在北約的重要盟友，但北約的重點是安全政策，而非言論自由。

美要減少國際開銷

圖斯克則強調，歐洲是美國最親密的盟友，目前共同的敵人應該是俄羅斯，這是美歐共同安全的唯一合理策略。但佩斯科夫卻表示，俄羅斯政府看到這些調整，相關用詞與俄羅斯的願景一致。這讓外界擔心，這可能會削弱美國在推動結束烏克蘭戰爭之際對莫斯科的立場。

《莫斯科時報》提到，美國的國家安全戰略報告雖然強調，美國應該避免被其他國家支配，但也指出這並不代表美國要浪費人命與財務在削弱其他強權或中型國家的影響力。不過目前俄羅斯才拒絕美國提的俄烏停戰方案，此戰略報告是否會讓俄羅斯也跟著放軟態度，前景依舊不明。

