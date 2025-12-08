快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

美戰略報告對俄友善 歐洲卻擔心邊境安全

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
近日美國國家安全戰略報告對俄羅斯的態度很友善，引發歐洲國家擔憂。（中央社示意圖）
近日美國國家安全戰略報告對俄羅斯的態度很友善，引發歐洲國家擔憂。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】

美國國家安全戰略報告對俄羅斯很友善，歐洲擔心對俄國總統普丁的威嚇力減弱。波蘭總理圖斯克7日特別強調，歐洲是美國的朋友、並非麻煩，德國外交部則希望美國別干涉歐盟各國的內政；民主黨國會議員也擔心這份報告會降低美國與盟友的外交互動。但俄羅斯政府發言人佩斯科夫對此表示相當歡迎。

歐洲不滿干涉內政

根據《英國廣播公司》報導，美國政府近日公布的戰略報告，除了關注台海局勢以外，對全球的戰略布局也多有盤整。其中，面對俄羅斯的態度變得比以前溫和，沒有將俄羅斯視為對美國的威脅。戰略報告指出，美國必須重建對俄羅斯的穩定戰略，並批評歐洲國家想要阻撓俄烏停戰的的努力。

此外，戰略報告還強調，美國應該優先考慮「在歐洲各國內部抵制歐洲目前的發展軌跡」，同時稱讚歐洲的「愛國政黨（例如德國的極右派另類選擇黨）」，並表示「美國鼓勵其在歐洲的政治盟友促進這種精神的復興」。這也讓德國外交部長瓦德普爾隱晦批評說，美國是德國在北約的重要盟友，但北約的重點是安全政策，而非言論自由。

美要減少國際開銷

圖斯克則強調，歐洲是美國最親密的盟友，目前共同的敵人應該是俄羅斯，這是美歐共同安全的唯一合理策略。但佩斯科夫卻表示，俄羅斯政府看到這些調整，相關用詞與俄羅斯的願景一致。這讓外界擔心，這可能會削弱美國在推動結束烏克蘭戰爭之際對莫斯科的立場。

莫斯科時報》提到，美國的國家安全戰略報告雖然強調，美國應該避免被其他國家支配，但也指出這並不代表美國要浪費人命與財務在削弱其他強權或中型國家的影響力。不過目前俄羅斯才拒絕美國提的俄烏停戰方案，此戰略報告是否會讓俄羅斯也跟著放軟態度，前景依舊不明。

【更多精采內容，詳見

美國 俄羅斯 戰略

延伸閱讀

瑞士外長：歐安組織可監督俄烏停火

川普：澤倫斯基不去看俄烏和平提案 我有些失望

美國貿易代表證實大陸履約 已完成本季三分之一黃豆採購

美國88歲老兵超市打工惹心酸 澳洲網紅募捐5670萬元供他退休

相關新聞

美防長：無意改變台灣現狀…以實力嚇阻中國 「但不會有不必要對抗」

美國國防部長赫塞斯六日表示，美國將以實力而非對抗來嚇阻中國，並尋求力量平衡；美國在印太地區的嚇阻不是為了支配中國，而是要...

鐵道再教育？維護車廂安全與「軟性勸導」的乘車心理戰

近期，臺灣鐵路公司的一則宣導廣告意外成為網路社群的爭論焦點。起因是有網友批評該海報排版凌亂、字體多樣，有礙閱讀且影響宣導效果；然而，另一派網友隨即指出，這其實是致敬日本經典動畫《新世紀福音戰士》（EVA）的視覺風格，認為承辦人能突破公部門美學框架實屬不易，且成功引發關注。

美戰略報告對俄友善 歐洲卻擔心邊境安全

美國國家安全戰略報告對俄羅斯很友善，歐洲擔心對俄國總統普丁的威嚇力減弱。

歐洲議會祈禱早餐會 為宣道迫害者祈禱

布魯塞爾近日舉辦歐洲議會祈禱早餐會！

運動風退場！美國年輕男新流行：半開襟上衣配抹茶

美國一些社會新鮮人最近開始流行穿拉鍊只到胸口的半開襟上衣，為什麼這種過去被認為有點老氣的衣服，會成為年輕人新歡？穿半開襟上衣還要拿著一杯抹茶飲料，又是怎麼回事？ 21歲的吉亞姆菲（Jason Gyamfi）兩周前穿上一件毛衣，宣布一項重大生活改變。他在TikTok影片中說，他不再穿以前常穿的運動外套了。這段影片獲得超過100萬個喜歡...

二戰世代凋零 美珍珠港84周年紀念日首度無當年倖存者出席

美國海軍7日在夏威夷珍珠港紀念珍珠港事變八十四周年，當年親歷事變的倖存美軍如今僅剩12人在世，都已是百歲人瑞，且因健康因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。