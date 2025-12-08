快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

歐洲議會祈禱早餐會 為宣道迫害者祈禱

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
歐洲議會祈禱早餐會中，各國基督教代表討論了祈禱事項、聯誼交通與宣道合作的展望。（Photo from Yuriy Kulakevych FB）
歐洲議會祈禱早餐會中，各國基督教代表討論了祈禱事項、聯誼交通與宣道合作的展望。（Photo from Yuriy Kulakevych FB）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

布魯塞爾近日舉辦歐洲議會祈禱早餐會！會中，各國基督教代表討論了祈禱事項、聯誼交通與宣道合作的展望，就像基督徒家人一樣共同祈禱，並學習製定宣道策略。如今，宗教迫害的現象持續發生在世界各國，基督教援助組織也在會議中呼籲重視基督徒的弱勢處境。

歐洲議會辦祈禱早餐會

基督日報》報導，第28屆歐洲議會祈禱早餐會 (EPB) 近日於比利時布魯塞爾的歐洲議會舉辦，各國基督教代表在會中討論了祈禱事項、聯誼交通與宣道合作的展望。對此，這是歐洲議會一年一度的非政治性活動，旨在為參與歐洲政治和倡導工作的基督徒提供交流和聯誼的平台。

世界福音派聯盟 (WEA) 駐聯合國辦事處主任珍妮特表示，今年祈禱早餐會象徵著一個意義重大的團結時刻，全場約有550位歐洲議會議員和基督教領袖一同參與，而簡樸的環境更能凸顯信仰的重要性。

歐洲福音派聯盟邀請了來自歐洲各地國家福音派聯盟的領導人，包括英國、法國、德國、烏克蘭和波蘭等國家。該聯盟在聲明中指出，「我們與來自歐洲各地的弟兄姐妹們形成倡導網絡，就像基督裡的一家人一樣，共同祈禱、聯繫、學習和製定宣道策略。」

世界宗教自由報告

教會呼求報》指出，援助苦難教會國際組織 (ACN) 於歐洲祈禱早餐會上報告「世界宗教自由報告」的調查結果。國際倡議負責人兼 ACN 歐盟辦公室主任希曼斯基強調，宗教迫害在世界多個地區持續加劇，數百萬人被剝奪了自由信奉宗教的權利。

如今，宗教迫害的現象持續發生在世界各國，政治人物和國際專家也共同探討人類尊嚴、宗教自由以及世界各地少數群體遭受迫害的問題。

【更多精采內容，詳見

歐洲議會 早餐 聯誼

延伸閱讀

調查：歐洲反基督教仇恨犯罪逾兩千例

當年有遺憾 陳水扁：盼賴總統成在歐洲議會演說第一人

林佳龍：IPAC共同主席邀請蕭美琴演說 陪蕭進入歐洲議會

鄭麗文秋祭活動惹議 黃國昌：吳石是共諜不是受難者

相關新聞

美防長：無意改變台灣現狀…以實力嚇阻中國 「但不會有不必要對抗」

美國國防部長赫塞斯六日表示，美國將以實力而非對抗來嚇阻中國，並尋求力量平衡；美國在印太地區的嚇阻不是為了支配中國，而是要...

鐵道再教育？維護車廂安全與「軟性勸導」的乘車心理戰

近期，臺灣鐵路公司的一則宣導廣告意外成為網路社群的爭論焦點。起因是有網友批評該海報排版凌亂、字體多樣，有礙閱讀且影響宣導效果；然而，另一派網友隨即指出，這其實是致敬日本經典動畫《新世紀福音戰士》（EVA）的視覺風格，認為承辦人能突破公部門美學框架實屬不易，且成功引發關注。

美戰略報告對俄友善 歐洲卻擔心邊境安全

美國國家安全戰略報告對俄羅斯很友善，歐洲擔心對俄國總統普丁的威嚇力減弱。

歐洲議會祈禱早餐會 為宣道迫害者祈禱

布魯塞爾近日舉辦歐洲議會祈禱早餐會！

運動風退場！美國年輕男新流行：半開襟上衣配抹茶

美國一些社會新鮮人最近開始流行穿拉鍊只到胸口的半開襟上衣，為什麼這種過去被認為有點老氣的衣服，會成為年輕人新歡？穿半開襟上衣還要拿著一杯抹茶飲料，又是怎麼回事？ 21歲的吉亞姆菲（Jason Gyamfi）兩周前穿上一件毛衣，宣布一項重大生活改變。他在TikTok影片中說，他不再穿以前常穿的運動外套了。這段影片獲得超過100萬個喜歡...

二戰世代凋零 美珍珠港84周年紀念日首度無當年倖存者出席

美國海軍7日在夏威夷珍珠港紀念珍珠港事變八十四周年，當年親歷事變的倖存美軍如今僅剩12人在世，都已是百歲人瑞，且因健康因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。