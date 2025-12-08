歐洲議會祈禱早餐會 為宣道迫害者祈禱

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

布魯塞爾近日舉辦歐洲議會祈禱早餐會！會中，各國基督教代表討論了祈禱事項、聯誼交通與宣道合作的展望，就像基督徒家人一樣共同祈禱，並學習製定宣道策略。如今，宗教迫害的現象持續發生在世界各國，基督教援助組織也在會議中呼籲重視基督徒的弱勢處境。

歐洲議會辦祈禱早餐會

《基督日報》報導，第28屆歐洲議會祈禱早餐會 (EPB) 近日於比利時布魯塞爾的歐洲議會舉辦，各國基督教代表在會中討論了祈禱事項、聯誼交通與宣道合作的展望。對此，這是歐洲議會一年一度的非政治性活動，旨在為參與歐洲政治和倡導工作的基督徒提供交流和聯誼的平台。

世界福音派聯盟 (WEA) 駐聯合國辦事處主任珍妮特表示，今年祈禱早餐會象徵著一個意義重大的團結時刻，全場約有550位歐洲議會議員和基督教領袖一同參與，而簡樸的環境更能凸顯信仰的重要性。

歐洲福音派聯盟邀請了來自歐洲各地國家福音派聯盟的領導人，包括英國、法國、德國、烏克蘭和波蘭等國家。該聯盟在聲明中指出，「我們與來自歐洲各地的弟兄姐妹們形成倡導網絡，就像基督裡的一家人一樣，共同祈禱、聯繫、學習和製定宣道策略。」

世界宗教自由報告

《教會呼求報》指出，援助苦難教會國際組織 (ACN) 於歐洲祈禱早餐會上報告「世界宗教自由報告」的調查結果。國際倡議負責人兼 ACN 歐盟辦公室主任希曼斯基強調，宗教迫害在世界多個地區持續加劇，數百萬人被剝奪了自由信奉宗教的權利。

如今，宗教迫害的現象持續發生在世界各國，政治人物和國際專家也共同探討人類尊嚴、宗教自由以及世界各地少數群體遭受迫害的問題。

