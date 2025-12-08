快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

菲律賓飛機南海爭議水域巡邏 遭中國發射3枚照明彈

中央社／ 馬尼拉7日綜合外電報導

菲律賓海岸防衛隊表示，中國軍方昨天從渚碧礁向一架在南海爭議海域執行例行巡邏的菲律賓飛機發射3枚照明彈，但該事件並未造成任何問題，該架軍機仍繼續執行監偵任務。

美聯社報導，菲律賓官員表示，這些照明彈是從中國占領的渚碧礁發射，但目前尚不清楚這些照明彈距離菲律賓漁業局的賽斯納（Cessna）Grand Caravan飛機有多遠。

中方官員並未立即對此事件置評。北京宣稱擁有幾乎整個南海的主權，該海域是全球重要貿易航道，並誓言堅決捍衛主權。中國軍方曾從其占領的島嶼及飛機上發射照明彈，警告外國飛機遠離其所稱的爭議水域領空。

菲律賓海岸防衛隊說：「漁業和水產資源局的飛機在合法飛越期間，錄下3枚從島礁射向飛機的照明彈影像。」海岸防衛隊與漁業局昨天共同執行監偵飛行任務。

菲律賓海岸防衛隊表示：「這些飛行旨在監測海洋環境、評估漁業資源狀況，並確保菲律賓漁民在西菲律賓海的安全與福祉。」西菲律賓海是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼。

菲律賓海岸防衛隊表示，菲律賓巡邏機在渚碧礁附近水域發現一艘中國醫療船、兩艘中國海警船以及29艘疑似民兵船停泊。

渚碧礁是南沙群島中最具爭議的7個島礁之一，這些島礁大多被淹沒於海水之下。10多年前，中國將這些礁石填海造陸為島嶼基地。根據美國和菲律賓安全官員，這些人工島受到飛彈系統保護，其中3個人工島擁有軍用級跑道。

除了渚碧礁外，菲律賓巡邏機還飛越其他6個爭議島礁其中包括無人居住、具爭議的仙賓暗沙（Sabina），並在此監測到一艘中國海軍艦艇。菲律賓海岸防衛隊表示：「儘管漁業和水產資源局的飛機在屬於菲律賓擁有主權權利的空域內飛行，這艘艦艇仍一再用無線電發出警告。」

菲律賓海岸防衛隊的塔里耶拉（Jay Tarriela）表示，昨天的監偵飛行任務「一切安全，任務圓滿完成」。

儘管美國對這片海域並無任何領土主張，但數十年來一直在該水域巡航，並多次警告，若菲律賓軍隊遭受武裝攻擊，包括在南海，美國依「美菲共同防禦條約」有義務保衛菲律賓。

菲律賓 飛機 南海

延伸閱讀

日方指稱 共軍航艦在日本附近展開密集空中行動

英雄變惡魔？菲律賓兒童營救者涉性侵 受害者淚吐經歷

周末天氣好轉 吳德榮：下周一再變天下周末恐挑戰大陸冷氣團

熱帶低壓成颱機率曝 估周末穿越菲律賓進入南海

相關新聞

美防長：無意改變台灣現狀…以實力嚇阻中國 「但不會有不必要對抗」

美國國防部長赫塞斯六日表示，美國將以實力而非對抗來嚇阻中國，並尋求力量平衡；美國在印太地區的嚇阻不是為了支配中國，而是要...

鐵道再教育？維護車廂安全與「軟性勸導」的乘車心理戰

近期，臺灣鐵路公司的一則宣導廣告意外成為網路社群的爭論焦點。起因是有網友批評該海報排版凌亂、字體多樣，有礙閱讀且影響宣導效果；然而，另一派網友隨即指出，這其實是致敬日本經典動畫《新世紀福音戰士》（EVA）的視覺風格，認為承辦人能突破公部門美學框架實屬不易，且成功引發關注。

美戰略報告對俄友善 歐洲卻擔心邊境安全

美國國家安全戰略報告對俄羅斯很友善，歐洲擔心對俄國總統普丁的威嚇力減弱。

歐洲議會祈禱早餐會 為宣道迫害者祈禱

布魯塞爾近日舉辦歐洲議會祈禱早餐會！

運動風退場！美國年輕男新流行：半開襟上衣配抹茶

美國一些社會新鮮人最近開始流行穿拉鍊只到胸口的半開襟上衣，為什麼這種過去被認為有點老氣的衣服，會成為年輕人新歡？穿半開襟上衣還要拿著一杯抹茶飲料，又是怎麼回事？ 21歲的吉亞姆菲（Jason Gyamfi）兩周前穿上一件毛衣，宣布一項重大生活改變。他在TikTok影片中說，他不再穿以前常穿的運動外套了。這段影片獲得超過100萬個喜歡...

二戰世代凋零 美珍珠港84周年紀念日首度無當年倖存者出席

美國海軍7日在夏威夷珍珠港紀念珍珠港事變八十四周年，當年親歷事變的倖存美軍如今僅剩12人在世，都已是百歲人瑞，且因健康因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。