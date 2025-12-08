英國打擊貪腐追髒錢 2026年6月召開非法金融峰會

英國預定明年6月23至24日於倫敦舉行為期2天的非法金融峰會（IllicitFinance Summit），匯集各國官方、公民組織及私人企業等領域代表，共商加速打擊貪腐與在國際間流通的「髒錢」。

峰會由英國外交部主導。外交大臣古柏（YvetteCooper）今天說，髒錢（又稱黑錢，指經由非法管道或犯罪活動取得的錢財）既助長英國境內的犯罪活動，也加劇其他國家的衝突和動盪，例如俄羅斯對烏克蘭的侵略。此外，為「洗錢」而從事的房地產交易，是房價節節升高的幫兇。

古柏指出，英國政府致力扭轉局勢，包括已對從事大規模跨國詐騙、卻透過購買倫敦房產隱匿非法收入的人士實施制裁；透過更新移民規範，阻撓俄羅斯政商寡頭入境；破獲俄羅斯在英國的數個洗錢網絡，以阻絕壯大俄羅斯戰爭機器的金流；與義大利等國執法單位合作，打擊支援人口走私的資金網絡。

古柏預告，峰會擬就3個洗錢途徑達成強悍的國際行動共識，分別是非法黃金交易（包括用於資助俄羅斯在烏克蘭的戰爭）、房地產買賣，以及虛擬貨幣等加密資產（包括用於規避制裁）的流通。

英國外交部表示，強化各國在執行面的合作，以防堵、阻斷並追回髒錢，將是峰會一大重點。

英國政府8日將發布「打擊貪腐戰略」（Anti-Corruption Strategy）；外交部今天宣布提供300萬英鎊（約新台幣1億2500萬元），以資助非營利跨國調查媒體網絡「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）、旨在打擊貪腐的非營利「國際透明組織」（Transparency International），以及串聯新聞記者、資料分析師和政策倡議者的「反貪腐資料聯合」（ACDC）等團體。外交部之前曾資助OCCRP，發展用於分析大量調查資料的人工智慧工具。

英國10月中旬與美國聯手，對從事跨國大規模詐騙和洗錢的太子集團及其關聯企業宣布制裁。根據英國官方資料和OCCRP的調查，犯罪首腦陳志及多名高層出身中國，他們在倫敦購置多筆高單價不動產，包括在倫敦金融城的一整棟辦公大樓，並為自己和家人取得在英國的合法居留權。

值得一提的是，英國2025年「財產（數位資產等）法」（Property （Digital Assets etc） Act）2日完成立法程序，英國成為全球最早承認數位資產為個人財產的國家之一。「數位資產」定義廣泛，涵蓋各式數位檔案、電子郵件帳號、數位碳權、加密虛擬貨幣等。

以打擊犯罪的角度而言，數位資產比照珠寶、汽車、房屋、股票等獲法律認定為個人財產，這有助對犯罪活動收入的認定和追討，以及對被害人的賠償。一旦虛擬貨幣因為詐欺而被盜，持有人也將有較明確的法律依據，向犯罪者追回個人財產。

繼10月太子集團的龐大財力和廣大國際網絡引發關注後，11月另有一英國史上金額最大洗錢案暫告一段落。中國籍首腦錢志敏在中國策畫大規模傳銷詐欺，得手逾400億人民幣（近新台幣1800億元），隨後潛逃出境、持冒用他人身分非法取得的外國護照輾轉入境英國，期間曾透過將非法收入轉為虛擬貨幣、投資不動產等方式，試圖洗錢。

錢志敏案的刑事審判已落幕，民事訴訟則仍未結束，其中涉及如何以虛擬貨幣對各方進行賠償。

獲邀參加「非法金融峰會」的國家、組織和企業，預計明年才會明朗。