秘魯記者努涅斯揭弊 工作歸途遭槍殺

秘魯全國記者協會（ANP）今天表示，曾深入報導市政腐敗的記者努涅斯（Fernando Nunez），昨天完成工作後於歸途遭槍手襲擊身亡。

法新社報導，努涅斯是數位媒體Kamila TV記者，秘魯全國記者協會（ANP）在社群媒體發表聲明指出，努涅斯昨天與兄弟騎乘機車時遭槍手襲擊。努涅斯當場死亡，他的兄弟傷勢嚴重。

努涅斯是繼麥迪納（Gaston Medina）和賽利斯（Raul Celis）之後，2025年秘魯第3名遭犯罪組織殺害的記者。

秘魯記協呼籲調查人員將努涅斯的工作內容作為犯罪主要動機來源，優先進行調查。

秘魯記協表示，最新發生的這起事件顯示，行使知的權利遭到暴力對待，狀況日益惡化令人無法容忍；每一條逝去的生命，不僅是對新聞業的直接攻擊，同時也挑戰民主與公民知的權利。

秘魯暴力犯罪狀況持續惡化，截至2025年10月共獲報1888起兇殺案，比去年同期成長13%。

近年來，秘魯犯罪活動激增，組織犯罪與勒索有關的謀殺案大幅上升，這與疫情後社會貧困與失業率高居不下有關，也受到政治動盪及幫派暴力升溫的影響。